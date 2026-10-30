Club GRD Magallanes se corona campeón de la Copa de la Amistad y clasifica a ocho gimnastas a final nacional

Un mes de octubre marcado por hitos competitivos y consolidación deportiva coronó al Club GRD Magallanes, entidad que se proclamó campeona de la undécima versión de la Copa de la Amistad, desarrollada en las instalaciones del Gimnasio Fiscal de Punta Arenas. El representativo local actuó además como anfitrión del certamen gimnástico, el cual congregó a más de 70 deportistas pertenecientes a seis delegaciones de Chile y Argentina.

La competencia reunió a gimnastas del Instituto Sagrada Familia (Insafa), Colegio Pierre Faure, Colegio Alemán de Punta Arenas, Academia Maia, Boxing Club de Río Gallegos y el anfitrión GRD Magallanes. Tras dos jornadas de presentaciones sobre el tapete, GRD Magallanes obtuvo el título por equipos, escoltado por Academia Maia en el segundo puesto e Insafa en el tercer lugar.

El torneo contó con la evaluación técnica de las juezas internacionales y nacionales Pamela Gutiérrez, María Paz Loaiza, Constanza Lagos y Laura Jiménez. En tanto, la ceremonia inaugural congregó al seremi del Deporte, Jacques Roux Vidal; al director regional del Instituto Nacional de Deportes (IND), Héctor Serka Kusanovic; y a Alicia Stipicic Mackenney, en representación de la Municipalidad de Punta Arenas.

Podio internacional y pasajes a Santiago

A la corona obtenida en Punta Arenas se sumó el desempeño alcanzado en Río Gallegos, Argentina, donde una comitiva de ocho deportistas del club obtuvo el tercer lugar por equipos, compitiendo frente a instituciones que presentaron delegaciones notablemente más numerosas.

La representante legal y entrenadora del club, Jessica Álvarez Galindo, remarcó el balance: “Para nosotros estos resultados tienen un valor enorme. Conseguir un tercer lugar con una delegación pequeña, frente a clubes que presentaron más del doble de gimnastas, demuestra que el trabajo constante, la preparación y el compromiso dan frutos. Nuestro objetivo es formar gimnastas desde sus primeros pasos, acompañarlas y brindarles oportunidades para crecer, con un rol fundamental de las familias”.

El principal reto de la temporada será la Final Nacional de Gimnasia Rítmica 2026, pactada entre el 23 y el 27 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago, cita a la que asistirán ocho gimnastas clasificadas de la institución. En paralelo, la directiva gestiona el financiamiento del traslado ante los altos costos logísticos que demanda viajar desde una zona extrema, contando con el respaldo de empresas y colaboradores regionales.

Con más de 16 años de trayectoria y afiliación federada, la academia continuará su calendario el 21 de noviembre en el encuentro del Colegio Alemán y en diciembre con su gala de cierre. Asimismo, anunció la apertura de talleres formativos de iniciación para enero de 2027, dirigidos a niñas y niños desde los cuatro años.