Club Kenshokan dominó el medallero de la Copa Danketsu de karate en Punta Arenas

Con una convocatoria que superó los 70 competidores de entre 5 y 70 años, se disputó en la capital regional la Copa Danketsu, certamen de artes marciales que coronó como gran vencedor de la jornada al Club Deportivo Kenshokan Punta Arenas.

La delegación local lideró la clasificación general tras conseguir 16 medallas de oro, 10 de plata y dos de bronce en las modalidades de Kata (formas) y Kumite (combate). Con estos resultados, Kenshokan superó en el medallero a las academias Samurai Senshi No Te y Samurai Bushido, que completaron los puestos de avanzada.

La competencia también contó con la participación de delegaciones de Ganbaru, Ken Shin Kan Magallanes, Samurai Punta Arenas, Samurai Puerto Natales y los representantes argentinos del Instituto Rubilar de Río Gallegos.

Rumbo al selectivo nacional

El sensei Daniel Cárdenas explicó que el campeonato funcionó como una medición técnica y puesta a punto de cara al selectivo nacional federado, fijado para diciembre en Santiago. En dicha cita, una delegación de 13 karatecas buscará cupos para representar a la Región de Magallanes en el circuito oficial.

Desde la directiva de Kenshokan valoraron el respaldo de las familias y de la Asociación Deportiva Regional de Karate Magallanes, junto con reconocer los aportes de implementación y premiación entregados por la Fundación Municipal de Deportes de Punta Arenas y el Ministerio del Deporte.