Colegio de Profesores de Magallanes conmemoró su mes con inéditas jornadas deportivas en Punta Arenas

Con un campeonato de baby fútbol y una corrida familiar desarrollada en la Costanera del Estrecho, el Colegio de Profesoras y Profesores de Magallanes A.G. culminó un inédito programa de actividades recreativas impulsado durante la conmemoración del Mes del Profesor.

La iniciativa, gestionada por la presidenta regional del gremio, Alicia Aguilante Vargas, comenzó a proyectarse en abril de 2026 con el objetivo de ampliar la celebración oficial de una sola jornada a un mes completo de encuentros deportivos y de bienestar para los trabajadores de la educación.

La convocatoria congregó a docentes, asistentes de la educación y directivos de distintos establecimientos educacionales de la zona, marcando la primera oportunidad en que la directiva magallánica organiza un evento de estas características enfocado en el autocuidado y la integración laboral.

Frente a la respuesta de los participantes, la dirigenta gremial valoró el respaldo de los funcionarios y de las instituciones colaboradoras, entre ellas Carabineros de Chile, la Seremi de Transportes, la Municipalidad de Punta Arenas a través del alcalde Claudio Radonich, Caja Los Andes y la Mutual de Seguridad.

Asimismo, Aguilante confirmó que buscarán proyectar estos espacios recreativos en el calendario regional para que se repitan de manera continua durante los próximos años.