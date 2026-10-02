Club Kotaixboxing organiza exitoso primer torneo de boxeo con 9 clubes de la Región de Magallanes

Una jornada vibrante para el deporte de los puños se vivió durante el fin de semana en Punta Arenas, con la realización del primer evento de boxeo organizado por el Club Kotaixboxing. La cita deportiva logró convocar a 9 escuelas y clubes de la Región de Magallanes, reafirmando el auge y la formación técnica de la disciplina en la zona austral.

El evento contempló una nutrida grilla con 23 combates amateur, 2 exhibiciones formativas de deportistas de 11 años y 2 peleas femeninas. El punto culminante de la velada correspondió a la disputa de 5 cinturones, donde se consagraron campeones Bastián Mercado (Patagonia Evolution) en Juvenil 67 kg; Luis Vidal (Kraken) en Juvenil 75 kg; Nicolás Yankovic (Patagonia Evolution) en Adulto 60 kg; y Rubén Bravo (Goldkick) en Adulto 75 kg.

Rumbo a la gran final del Súper 4

La velada contó con la participación de delegaciones locales y de Última Esperanza, representadas por Coraje Selk’nam y Chino Miranda (Puerto Natales), junto a Patagonia Evolution, Team Leones, Chocolate Fernández, Kraken, Goldkick, Frontal Dojo y el anfitrión Kotaixboxing.

Por su parte, en el atractivo formato de eliminación Súper 4 Adulto (71 kg), los pugilistas Dilan Cumín (Club Patagonia Evolution) y Robert Oyarzo (Club Kotaixboxing) lograron imponerse en sus llaves clasificatorias, asegurando su cupo para definir al gran campeón de la categoría en la velada programada para este 7 de noviembre.