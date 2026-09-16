Club Natalino de Punta Arenas conmemora 30 años de historia y compromiso social en la Asociación 18 de Septiembre

En el marco de su 30° aniversario institucional, los dirigentes del Club Deportivo Natalino participaron en el programa “Pasión Deportiva” de Pingüino Multimedia para repasar la trayectoria, los desafíos y las celebraciones de la entidad perteneciente a los registros de la Asociación de Fútbol 18 de Septiembre.

El presidente de la colectividad, Patricio Llancalahuén, destacó el trabajo mancomunado entre la directiva, los padres y los apoderados para sostener el proyecto deportivo en un contexto económico complejo. “Dentro de nuestras limitaciones hemos sido capaces de apoyar a muchos jugadores que llegan con realidades difíciles, estando siempre abiertos a brindar contención humana y material. El objetivo a futuro es seguir consolidando nuestras tres series infantiles y el primer equipo”, sostuvo la máxima autoridad natalina.

Jornada festiva en la cancha

Por su parte, el jefe técnico y entrenador del primer equipo, Javier Colivoro, detalló los encuentros amistosos disputados el pasado domingo en la bombonera del barrio 18. La serie de honor se midió ante el Club Pingüino, mientras que las divisiones inferiores vieron acción frente a sus pares de Carlos Dittborn, Huracán y Estrella Austral.

Colivoro valoró el crecimiento integral de los deportistas locales y el compromiso de la plantilla: “Ha sido un gran desafío estar varias temporadas al frente del club. La humildad y las ganas de los jugadores por conseguir logros importantes son la principal motivación para vestir el buzo de técnico día a día”, concluyó el estratega regional.