Cuatro futbolistas chilenos definen el título de la Tabla Anual en el fútbol argentino

La definición de la fase regular del Torneo de Clausura 2026 del fútbol argentino tendrá como protagonistas directos a cuatro futbolistas chilenos, quienes buscarán quedarse con el título oficial que entrega la Tabla Anual.

La disputa involucra a Carlos Palacios y Williams Alarcón en las filas del líder Boca Juniors, al portero Brayan Cortés en Argentinos Juniors, y al mediocampista Vicente Pizarro en Rosario Central.

Los tres elencos con opciones al título jugarán en simultáneo este sábado 7 de noviembre a partir de las 17:30 horas, en una jornada que se dividirá entre Buenos Aires y Rosario. En La Bombonera, Boca Juniors recibirá a Defensa y Justicia, escuadra donde milita el chileno César Pérez. Al mismo tiempo, Argentinos Juniors será local en La Paternal frente a Huracán, cuadro que cuenta con Leonardo Gil, mientras que Rosario Central se medirá en el Gigante de Arroyito ante el descendido Estudiantes de Río Cuarto.

El conjunto xeneize llega con la primera opción al depender exclusivamente de su resultado. En caso de igualdad de puntos, el primer criterio de desempate es la diferencia de goles, ítem donde Boca cuenta con +22, frente al +12 del elenco de La Paternal. Por su parte, el conjunto canalla se ubica a una unidad de distancia y necesita ganar su compromiso a la espera de tropiezos de sus rivales directos para adjudicarse el trofeo.