Inusual nevada deja 13 centímetros de acumulación en Puerto Williams y obliga a activar plan de emergencia

Una intensa e inusual nevada registrada desde la tarde del miércoles 9 de septiembre mantiene bajo un frágil escenario invernal a la Provincia Antártica Chilena. De acuerdo con las mediciones del Aeródromo Guardiamarina Zañartu, el frente meteorológico dejó una acumulación de 13 centímetros de nieve en Puerto Williams a escasos días del término del invierno.

El fenómeno afectó de forma directa la conectividad aérea de la zona más austral del país. El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, confirmó la cancelación de los vuelos programados para la tarde del miércoles y la mañana de este jueves debido a la escasa visibilidad y las condiciones de la pista de aterrizaje.

Plan de emergencia y despeje de rutas

Para garantizar el tránsito terrestre, las autoridades activaron un plan de emergencia liderado por la Dirección de Vialidad en coordinación con la Municipalidad de Cabo de Hornos y el apoyo de empresas privadas. Maquinaria pesada —cargadores frontales, retroexcavadoras y motoniveladoras— se desplegó en el tramo crítico que conecta Villa Ukika con el aeródromo local y las arterias urbanas.

En tanto, la encargada provincial de Senapred, Catalina Epull, calificó el evento de atípico para la época, atribuyendo las condiciones al impacto del fenómeno de El Niño. Las autoridades prevén que el aumento gradual de las temperaturas permita un deshielo rápido para normalizar el tránsito, aunque llamaron a los conductores a transitar a baja velocidad y con máxima precaución para evitar accidentes en las rutas resbaladizas.