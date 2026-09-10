Inauguran obras de ampliación y mejoramiento del Terminal Bahía Chilota en Porvenir con inversión de $5 mil millones

En una ceremonia desarrollada en la comuna de Porvenir, las autoridades regionales concretaron el hito inaugural del proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Terminal de Conectividad Bahía Chilota, infraestructura estratégica que conecta de manera marítima a Tierra del Fuego con el territorio continental.

El acto fue liderado por la Delegada Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías, junto al seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic. Las obras, ejecutadas a través de la Dirección de Obras Portuarias (DOP) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), demandaron un financiamiento estatal superior a los $5 mil millones de pesos.

Modernización y flujo vehicular

La intervención contempló la edificación de nuevos espacios destinados a salas de espera, módulos de atención al público y servicios higiénicos, elevados bajo criterios de accesibilidad universal y seguridad.

Asimismo, la renovación incorporó el trazado de una quinta pista de espera para el embarque vehicular, hito que optimizará de forma sustancial la circulación de automóviles, camiones y buses que transitan por el Estrecho de Magallanes, consolidando la integración territorial y el desarrollo socioeconómico de la Provincia de Tierra del Fuego.