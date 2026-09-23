Deportistas del Club Kraken de Punta Arenas triunfan en torneo internacional de kickboxing en Ushuaia

Con una sobresaliente actuación concluyó la participación de la delegación del Club Kraken de Punta Arenas en el Campeonato Internacional de Combate 2026, certamen de kickboxing desarrollado el pasado fin de semana en la ciudad de Ushuaia, Argentina.

El representativo chileno, liderado por el técnico Danny Millando, viajó a la isla trasandina junto a los deportistas Vicente Quiroga, Luis Vidal e Izan Arismendi. Tras superar el proceso de pesaje, la jornada de combates del 20 de septiembre reunió una cartelera de más de 40 peleas internacionales ante una multitud de más de 400 aficionados locales que colmaron el recinto deportivo.

Títulos internacionales y medalla de oro para Punta Arenas

A pesar de enfrentar un ambiente de visitante con marcada presencia del público trasandino, los tres competidores puntarenenses lograron imponerse en sus respectivos combates. El saldo final para la delegación magallánica fue la obtención de dos títulos internacionales y una medalla de oro en kickboxing, rendimiento que fue aplaudido por la propia hinchada local en reconocimiento a la calidad técnica de los deportistas.

De regreso en Punta Arenas, los combatientes visitaron el programa Pasión Deportiva de Pingüino TV para compartir los detalles de su experiencia. “Pelear afuera, con un gimnasio lleno en contra y traer dos títulos internacionales y un oro para Punta Arenas no tiene precio”, destacaron los peleadores, reafirmando al Club Kraken como uno de los espacios deportivos emergentes con mayor proyección en la zona austral.