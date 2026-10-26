Deportivo Porvenir, Fomadep y Australes se coronan campeones de la primera Liga Municipal de Futsal en Porvenir

Con un gran marco de público en las tribunas y compromisos de alta intensidad sobre el tabloncillo, concluyó de manera oficial la primera edición de la Liga Municipal de Futsal de Porvenir, torneo que congregó a más de 200 salonistas a lo largo de intensas jornadas disputadas durante octubre en la capital de la Provincia de Tierra del Fuego.

La cartelera decisiva arrancó con la final de la categoría Damas, instancia en la que el representativo de Australes se consagró campeón tras imponerse en un estrecho cotejo a Fueguinas por 2 goles a 1. Posteriormente, en la división Senior, el elenco de Fomadep levantó el trofeo mayor tras superar por idéntico marcador (2-1) a Deportivo Porvenir. El broche de oro de la jornada lo protagonizó la serie Todo Competidor, donde Deportivo Porvenir hizo valer su experiencia colectiva para derrotar por 2-1 a Deportivo Juvenil y adjudicarse la copa inaugural del certamen.

Premios individuales y espíritu deportivo

La ceremonia de clausura distinguió los mejores rendimientos del campeonato. En el goleo, fueron premiados Matías Cárdenas (Todo Competidor, Deportivo Porvenir), Luis Fernández (Senior, Fomadep) y las artilleras Fany Ilnao (Fueguinas) y Guillermina Carrasco (Australes). En el arco, las vallas destacadas recayeron en Raymond Hernández, Gino Aguilar y Cony Agüero, mientras que las distinciones a mejores jugadores fueron para Darío Catalán, Adolfo Arteaga y Valeska Briceño.

El reconocimiento al Fair Play “José Azúa Q.E.P.D.” fue otorgado a Fueguinas (Damas), Deportivo Porvenir (Senior) y Porvenir F.C. (Todo Competidor), junto con un reconocimiento a la dupla arbitral de Josi Azúa y Diego Marín. Al término de la fiesta deportiva, la Oficina Municipal de Deportes agradeció el respaldo de IST, Tabsa, Nova Austral y La Maskada por apoyar el fomento de la actividad física en la isla.