Diego Maragaño y Sebastián Álvarez brillan en el arranque del Campeonato Regional de Motocross 2026-2027 en Punta Arenas

Desde las primeras horas de la mañana dominical y con la largada de las mangas formativas, el mundo tuerca magallánico dio el vamos oficial a la temporada 2026-2027 del Campeonato Regional de Motocross “Extremo Sur”, disputado en el tradicional Motódromo Ricardo Navarro, ubicado en el Barrio Industrial de Punta Arenas.

La fecha inaugural coronó como una de sus figuras estelares a Diego Maragaño, quien se adjudicó con holgura las dos mangas de la exigente serie ATV Experto. El piloto concretó así un esperado reencuentro con los fanáticos locales en cuatro ruedas, en medio de su actual campaña en el circuito nacional de dos ruedas. En la serie reina de las dos ruedas, Moto Experto, el triunfo inapelable fue para Sebastián Álvarez, quien ratificó su sólido presente competitivo —que lo mantiene disputando los puestos de vanguardia en el campeonato chileno junto a créditos regionales como Benjamín Álvarez, Vicente “Bicho” Díaz y Pablo Paredes—.

Emociones infantiles y retornos esperados

Las categorías menores brindaron algunas de las definiciones más reñidas de la jornada. En ATV Pro, el natalino Renzo Montiel se quedó con una ajustada victoria tras batallar curva a curva contra Alejandro Lavori, mientras que en Moto 65cc el festejo mayor recayó en Joaquín Torres, exhibiendo un ritmo contundente sobre la pista.

La jornada también marcó el retorno oficial de Rodrigo López a la categoría ATV Experto tras superar una prolongada para por lesión, además de la destacada actuación de Isabel Tejeda, la única mujer en pista, quien compitió a la par en la grilla combinada de Moto Open y Experto. Como es habitual, la serie formativa “Patitas” y las divisiones de 50cc Mini cautivaron a los cientos de espectadores que acompañaron las pruebas hasta pasadas las 19:00 horas, bajo una soleada tarde propicia para el deporte motor en Magallanes.