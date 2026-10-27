Emocionantes definiciones en Básquetbol Laboral de Punta Arenas: finalistas en damas y semifinalistas en varones

Punto a punto y con encuentros de alta intensidad competitiva se disputaron durante el fin de semana las instancias decisivas del Campeonato de Básquetbol Laboral temporada 2026, organizado por el Canal Deportivo Laboral (Canadela) Punta Arenas. La jornada cesteril, congregada sobre el histórico tabloncillo del Gimnasio del Club Español, definió a las escuadras finalistas en la serie damas y a los cuatro mejores combinados en la categoría varones.

En el cuadro de semifinales femenino, el dramatismo se tomó el recinto de calle Plaza Muñoz Gamero. En un compromiso no apto para cardíacos, el quinteto de Mambas aseguró su cupo en la gran final tras superar por una estrecha diferencia de dos puntos a Patagonas, cerrando el marcador por 41-39. En la otra llave de la serie, Logística Yese ratificó su poderío ofensivo y superó con contundencia a Equipo Sur por 71-31, configurando así la definición por el título de la categoría.

Vibrantes cuartos de final en varones

La categoría masculina no se quedó atrás en intensidad durante la disputa de los cuartos de final. Uno de los choques más reñidos de la fecha lo protagonizaron Transportes Bishop y Turbales, donde los primeros consiguieron el pasaje a semifinales tras imponerse por un dramático 57-55.

Por su parte, Búfalos Mojados se quedó con una trabajada victoria por 49-43 sobre Air Express, mientras que Vientos del Estrecho cobró revancha de la fecha anterior y derrotó a C.D. Pistoleros por 50-40. Finalmente, Team Croacia exhibió solidez colectiva para vencer holgadamente a Team Brothers por 68-46, completando el cuadro de semifinales masculinas de la temporada 2026.