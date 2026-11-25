Un total de 200 estudiantes de establecimientos educacionales públicos y privados participarán este sábado 28 de noviembre en el encuentro deportivo “Hybrid escolar”, actividad que se desarrollará entre las 09:00 y las 14:00 horas en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas.

La iniciativa busca promover el deporte como una herramienta de bienestar, convivencia y prevención temprana entre los jóvenes de la comuna.

Durante la jornada recreativa, los escolares enfrentarán diversos desafíos físicos que combinarán pruebas de fuerza y resistencia cardiovascular, integrando además una estrategia orientada a prevenir el consumo de alcohol y otras drogas.