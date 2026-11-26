Este jueves 26 de noviembre a las 21:30 horas cerrará definitivamente el proceso de inscripción para los pilotos regionales interesados en disputar la primera fecha del Campeonato Regional de Karting Clausura “Copa Mobil – Comercial Harambour”, certamen que levantará el telón este viernes 27 de noviembre a partir de las 19:00 horas en el circuito de Rally Kart de Punta Arenas.

La competencia, organizada por “Pasión Deportiva”, cuenta con el auspicio de Pingüino Multimedia, Consultora Fecci, Patagonia RV Stop y Megamotors, además del patrocinio de Espacio Urbano Pionero, Rally Kart y CG8 Producciones, buscando coronar a los corredores más veloces de Magallanes mediante el formato de vuelta más rápida.

La convocatoria está abierta tanto para competidores experimentados como para debutantes en el karting indoor, contemplando un total de diez categorías divididas por edad, género y peso lastre:

Mini: 10 a 11 años.

Infantiles A: 12 a 13 años.

Infantiles B: 14 a 15 años.

Junior: 16 a 17 años.

Damas: 17 años en adelante.

Debutantes: Mayores de 18 años que compiten por primera vez.

Expertos: 18 años en adelante.

Master A: Pilotos de 65 a 80 kilogramos.

Master B: Pilotos de 81 a 90 kilogramos.

Master C: Pilotos de 91 kilogramos o más.

Contacto e inscripciones

Desde la organización informaron que los pilotos y aficionados que deseen solicitar mayor información o formalizar su inscripción antes del cierre del plazo de esta noche pueden comunicarse directamente al número telefónico +56 9 4278 9282.