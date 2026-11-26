El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el despacho del proyecto de Ley de Presupuestos 2027 este miércoles, tras la aprobación en el Senado del informe de comisión mixta. A su vez, defendió el contenido del erario en medio de críticas de voces de la oposición que lo tildaron como el presupuesto de los “recortes”.

“Yo creo que la palabra recorte no es una buena palabra porque es un presupuesto que aumenta el gasto, el gasto público sube 1,7% en términos reales para el próximo año. Y se cumple, como siempre lo dijimos, se cumplen todas las leyes que hay que cumplir en materia social”, comenzó señalando Quiroz.

El secretario de Estado puntualizó que el Ejecutivo resguardó los compromisos legales vigentes: “Siempre dijimos que Ricarte Soto estaba financiado, después lo explicitamos mejor, pero siempre estudiamos los recursos disponibles, gratuidad universitaria, en fin, todas las normas que rigen nuestro quehacer en materia social, y ponemos énfasis donde la ciudadanía nos ha pedido que estén los énfasis”.







Énfasis en reactivación y agradecimientos al Congreso

Junto con ello, Quiroz agradeció a los parlamentarios por el despacho de la iniciativa y destacó el proceso de diálogo sostenido en ambas cámaras: “Fue un proceso de varias semanas, pero de mucho diálogo, buenos acuerdos, buenas negociaciones. Es un presupuesto responsable que cuida las necesidades inmediatas, pero sin dejar de mirar la responsabilidad sobre el futuro. Y mira tanto lo importante y lo inmediato, la necesidad de reactivación”, sostuvo.

De acuerdo con el titular de Hacienda, se trata de un plan que contempla incrementos relevantes en áreas de reactivación como obras públicas y vivienda, respondiendo simultáneamente a las demandas de seguridad, eficiencia del gasto y estabilidad fiscal.

“Quiero agradecer en este minuto a muchas personas, partiendo por lo que han sido las bancadas del oficialismo, tanto en la Cámara como en el Senado, los jefes de bancada, los jefes de partido, quisiera también agradecer a muchos otros líderes de partidos que no son del oficialismo, algunos muy cercanos que apoyaron en distintos minutos, en distintas instancias, y también a partidos que no son del Gobierno, pero que de modo constructivo estuvieron para los acuerdos”, concluyó Quiroz.