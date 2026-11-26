En cadena nacional, el Presidente José Antonio Kast destacó la aprobación en el Congreso de los proyectos de Presupuesto 2027 y de Sala Cuna Universal, asegurando que se trata de un día “que se recordará por mucho tiempo”. A su vez, el jefe de Estado resaltó los avances que han marcado su gestión y reiteró que rendirá cuentas de sus promesas de campaña el próximo 11 de marzo, cuando se cumpla un año desde su llegada a La Moneda.

“Detrás de cada una de estas noticias hay una familia, hay historias, hay personas. Una mamá que quiere volver a trabajar, un papá que lleva meses buscando empleo, una familia que quiere salir adelante. Hay muchos que trabajamos sin descanso y por ellos hoy quiero dar las gracias. Gracias a cada uno de los chilenos por darnos su confianza hace casi ya un año atrás. Estamos transformando esa confianza en hechos y en avances históricos para el país. Gracias también a los senadores y diputados de todas las bancadas que hicieron esto posible”, comenzó señalando Kast.

Sobre el proyecto de Sala Cuna Universal, el Mandatario destacó que la iniciativa pone fin a más de 100 años de discriminación para las mujeres en el mundo laboral: “Desde ahora el derecho a la sala cuna no dependerá del tamaño de la empresa. Con esta reforma más mujeres podrán incorporarse al mundo del trabajo, más niños contarán con espacios adecuados para su educación y cuidado, y las familias tendrán mayores oportunidades para mejorar sus ingresos”.

“Este logro no es solo de un gobierno. Lo intentaron antes el presidente Sebastián Piñera y el presidente Gabriel Boric. Nosotros retomamos ese camino. Conversamos sin estridencia y lo hicimos realidad”, complementó, agradeciendo a los parlamentarios que apoyaron la ley, a las organizaciones sociales y a los ministros que sacaron adelante la iniciativa.

Énfasis del Presupuesto 2027 y mandato al gabinete

En tanto, respecto al Presupuesto 2027, valoró que el Ejecutivo decidiera priorizar las urgencias ciudadanas: “Primero, el trabajo. No hay mejor política social que un buen empleo. Habrá más obras públicas en todas las regiones, más capacitación en oficios y más apoyo para levantar las zonas golpeadas por el fuego, los temporales y el desempleo”.

“La prioridad de este presupuesto es que los chilenos despeguen con más oportunidades, que Chile sea una tierra de oportunidades para cada uno de los que viven en esta nación”, enfatizó, subrayando que el erario prioriza la seguridad, mantiene los beneficios sociales en educación, salud y vivienda, y garantiza que “nunca vamos a gastar lo que no se tiene”.

Finalmente, Kast reiteró que rendirá cuentas el próximo 11 de marzo con la meta de llegar con mayor empleo, recuperación económica y un país más ordenado, detallando el mandato entregado a sus ministros: “Con sentido de urgencia, porque las familias no pueden esperar. Con sentido común, porque sabemos lo que las personas necesitan. Y con un sentido de país, porque esta es una tarea de todos. Ese mandato cabe en dos palabras: difundir y acelerar”.