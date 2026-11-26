El Congreso Nacional despachó definitivamente este miércoles el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, en lo que constituye la primera tramitación presupuestaria del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Mientras el Ejecutivo destacó el resultado como una señal de responsabilidad fiscal y continuidad, desde la oposición cuestionaron el carácter regresivo de la propuesta y sostuvieron que los recursos recuperados durante la discusión corresponden a programas y partidas que ya existían previamente.

Tras la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados y posteriormente en el Senado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el trabajo realizado durante la negociación y reconoció el respaldo de parlamentarios oficialistas para sacar adelante la iniciativa: “(La aprobación) ha sido con la colaboración de muchos amigos míos que vienen de la política y que me han ayudado, como los que tengo acá y me están acompañando, a caminar este proceso”, señaló el secretario de Estado en el Parlamento.

Desde el oficialismo, el diputado UDI Jaime Coloma destacó la incorporación de mecanismos de fiscalización sobre los recursos destinados a los exmandatarios: “Como UDI, nos hubiera encantado poder poner fin a los fondos y las asignaciones de los expresidentes de la República, pero estoy feliz: logramos que, de una vez por todas, los fondos de los expresidentes pasen a Segpres, porque ahora Contraloría va a poder fiscalizar todos los fondos, asignaciones y también las oficinas de los expresidentes de la República”, afirmó.

En contraste, el diputado republicano Agustín Romero manifestó su discrepancia con el financiamiento de los sitios de memoria y las asignaciones al Instituto Nacional de Derechos Humanos, además de reiterar su rechazo al financiamiento de terapias hormonales para menores de 18 años en procesos de transición de género.

Reparos de la oposición y agenda en Sala Cuna Universal

Desde la oposición, la senadora independiente Alejandra Sepúlveda cuestionó la estrategia de negociación de Hacienda, planteando que la recuperación de algunos recursos no representa necesariamente una ganancia real: “Yo quiero reconocer la inteligencia del ministro. Teníamos 100, quita 70 y, después de quitar 70, tira y afloja, entrega 30 y creemos que todos ganamos. Y no es así, porque teníamos 100 antes”, sostuvo.

Entre los fondos restituidos durante el debate figuran parte del financiamiento de la Ley Ricarte Soto, el programa de entrega de computadores y horas docentes en el Ministerio de Educación. Sin embargo, la legisladora por O’Higgins advirtió que partidas como los recursos destinados a Prodemu y los 40.000 millones de pesos para Agricultura no fueron repuestos.

Con el erario fiscal 2027 ya despachado, la atención del Parlamento se trasladó al proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que debe someterse hoy a 26 votaciones en tercer trámite constitucional y cuyas disposiciones sin mayoría pasarían a una comisión mixta.

Repercusiones del “caso Firmas” en el Senado

En paralelo, la Cámara Alta continúa enfrentando las consecuencias políticas del denominado caso Firmas, indagatoria que busca esclarecer cómo se incorporaron las rúbricas de los senadores Ximena Órdenes (independiente-PPD) y Fidel Espinoza (PS) a una solicitud para retirar sus permisos constitucionales mientras ambos acompañaban al Presidente Kast en su gira por Asia.

A raíz del episodio, los senadores de la bancada PPD solicitaron que el socialista Juan Luis Castro evalúe dejar la jefatura del comité parlamentario que comparten ambas colectividades junto al Partido Liberal. El presidente del PPD, Raúl Soto, respaldó el actuar unido de sus senadores y afirmó que la directiva acompañará las gestiones para acercar posiciones.

Por su parte, la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, llamó a resolver las diferencias mediante conversaciones privadas y descartó definiciones sobre eventuales compensaciones: “Las comisiones siempre pueden ser evaluadas; yo no sé eso de las tres comisiones. Yo creo que todas estas discusiones se tienen que dar en un ámbito privado entre los partidos, así que vamos a hacerlo con toda tranquilidad y tiempo, porque lo que sí hay es un muy buen ánimo de todas las partes”, declaró la timonel.