Este viernes cierran las inscripciones para la sexta fecha del Cuarto de Milla Nocturno en Cabo Negro

Este viernes a las 23:59 horas expirará formalmente el plazo de inscripciones para los pilotos y escuderías que busquen ser parte de una nueva edición del tradicional “Cuarto de Milla Nocturno”, certamen que encenderá los motores en la pista austral.

La competencia automovilística corresponde a la sexta fecha de la temporada oficial, contando con la organización del colectivo deportivo 402 Drag Puq y el patrocinio y soporte técnico del Club de Volantes de Magallanes.

El evento tuerca se trasladará a la histórica recta del Autódromo de Cabo Negro, trazado donde los competidores desafiarán los cronómetros en busca de sus mejores tiempos de reacción y aceleración. De acuerdo con el cronograma dispuesto por los organizadores, las mangas oficiales comenzarán a correrse a partir de las 12:00 horas (mediodía) de este domingo.

Series y tiempos en competencia

Para esta sexta jornada del calendario, la dirección de la prueba estructuró el cuadro de enfrentamientos en siete divisionales segmentadas por tramos de tiempo (segundos), ordenadas de la siguiente manera:

Clase 1: Registros de 18.000 a 18.999 segundos.

Clase 2: Registros de 17.000 a 17.999 segundos.

Clase 3: Registros de 16.000 a 16.999 segundos.

Clase 4: Registros de 15.000 a 15.999 segundos.

Clase 5: Registros de 14.000 a 14.999 segundos.

Clase 6: Registros de 13.000 a 13.999 segundos.

Clase Libre: Desde los 12.999 segundos hacia abajo, sin tope mínimo de tiempo.

Las tripulaciones y corredores interesados en asegurar su cupo en la grilla deberán formalizar su registro antes de la medianoche del viernes, momento en que se cerrará definitivamente la planilla para dar paso a las verificaciones técnicas y al ordenamiento de las llaves eliminatorias del fin de semana.