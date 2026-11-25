Este viernes 27 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, se disputará en el circuito de Rally Kart de Punta Arenas la primera fecha del Campeonato Regional de Karting Clausura “Copa Mobil – Comercial Harambour”, competencia que buscará a los pilotos más veloces de la zona bajo la modalidad de vuelta más rápida.

El certamen, organizado por “Pasión Deportiva”, cuenta con el auspicio de Pingüino Multimedia, Consultora Fecci, Patagonia RV Stop y Megamotors, además del patrocinio de Espacio Urbano Pionero, Rally Kart y CG8 Producciones.

La convocatoria está abierta tanto para corredores con experiencia como para quienes deseen debutar en la disciplina, contemplando un total de diez categorías divididas por edad, género y peso:

Mini: 10 a 11 años.

Infantiles A: 12 a 13 años.

Infantiles B: 14 a 15 años.

Junior: 16 a 17 años.

Damas: 17 años en adelante.

Debutantes: mayores de 18 años que compiten por primera vez.

Expertos: 18 años en adelante.

Master A: pilotos de 70 a 80 kilogramos.

Master B: pilotos de 81 a 90 kilogramos.

Master C: pilotos de 91 kilogramos o más.

Plazo de inscripción

Desde la organización informaron que los interesados en asegurar un cupo en la grilla de partida pueden solicitar información y formalizar su registro comunicándose directamente al teléfono +56 9 4278 9282. El plazo para inscribirse vence este jueves 26 de noviembre a las 21:00 horas.