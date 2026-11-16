Eugenio Vilicic gana de punta a punta el certamen de Achas en el autódromo de Río Gallegos

Una destacada actuación cumplieron los pilotos magallánicos de la categoría Achas durante este fin de semana en el autódromo José Muñiz de Río Gallegos, Argentina, donde disputaron dos jornadas de competencia en el marco del Gran Premio Copa Ciudad de Río Gallegos, organizado por el Automóvil Club de Río Gallegos (ACRG).

El ganador de la clasificación general fue Eugenio Vilicic, quien se impuso de punta a punta en las tres etapas puntuables del certamen. El segundo lugar quedó en manos de Patricio Faridoni, mientras que Gabriel Vidal completó el podio en la tercera ubicación.

Formato de competencia de 60 minutos

La prueba sometió a los competidores puntarenenses a 60 minutos de actividad en pista, divididos en tres fases consecutivas y acumulativas:

Clasificación: tanda de 15 minutos disputada durante el sábado.

Carrera sprint: manga corta de 15 minutos realizada la tarde del sábado.

Final endurance: competencia continua de 30 minutos desarrollada durante la jornada del domingo.

Entre los momentos llamativos del fin de semana estuvo la participación de Eduardo Mladinic (padre), quien mostró buen ritmo el sábado pero sufrió un daño en la parte trasera de su vehículo que le impidió correr el domingo, y de “Lalito” Mladinic (hijo), quien protagonizó un despiste durante la jornada dominical que lo dejó fuera de carrera.

En paralelo, la categoría Turismo Carretera 5.000 c.c. también participó de la fecha binacional compartiendo pista con volantes argentinos, aunque con una reducida presencia de representantes regionales. Al cierre de la jornada, la organización aún no oficializaba a los ganadores del resto de las series.