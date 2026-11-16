Patinadoras de Travelling Skate Austral logran cuatro medallas en torneo internacional en Brasil

Cuatro medallas obtuvo la escuela independiente Travelling Skate Austral en el Encuentro Continental Amistoso de Patinaje Artístico 2026, certamen disputado en Santa Catarina, Brasil, donde la delegación magallánica compitió frente a exponentes de distintos países del continente.

La institución regional fue representada por las patinadoras Pía Hormazábal Cárdenas, Antonia Hormazábal Cárdenas y Monserrat Zúñiga Cárcamo, quienes alcanzaron podios tanto en modalidades colectivas como en sus respectivas series individuales.

Podios en pruebas colectivas

Categoría Dúo: las hermanas Pía y Antonia Hormazábal obtuvieron la medalla de plata (segundo lugar) con una rutina inspirada en el universo de Mario Bros .

Presentación Grupal: junto a Monserrat Zúñiga, el trío alcanzó la medalla de bronce (tercer lugar) mediante una coreografía caracterizada como los personajes Minions.

Resultados en competencia individual

En las pruebas solistas, las tres representantes de Magallanes sumaron nuevas ubicaciones destacadas:

Antonia Hormazábal Cárdenas: obtuvo la medalla de plata (segundo lugar) en su serie.

Monserrat Zúñiga Cárcamo: se quedó con la medalla de bronce (tercer lugar).

Pía Hormazábal Cárdenas: finalizó en el quinto lugar de su categoría.

Los resultados consolidan el proceso de preparación impulsado por el equipo técnico de Travelling Skate Austral junto al respaldo de las familias de las deportistas en el desarrollo del patinaje artístico en la zona austral.