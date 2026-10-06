Exitoso Encuentro Binacional de Básquetbol Infantil unió a deportistas de Porvenir, Punta Arenas y Río Grande

Con una destacada convocatoria y en un ambiente marcado por la camaradería, se llevó a cabo durante el pasado fin de semana el Encuentro Binacional de Básquetbol Infantil en la comuna de Porvenir. La cita deportiva reunió a representaciones del Club Metalúrgico de Río Grande (Argentina), la Universidad de Magallanes (UMAG) de Punta Arenas y del Taller Municipal de Básquetbol de Porvenir.

La jornada de clausura se desarrolló este domingo en las instalaciones del gimnasio del Liceo Hernando de Magallanes, recinto donde las jóvenes promesas del baloncesto protagonizaron intensos partidos en las categorías Pre Mini, Mini y Cebollitas, dando muestras de entusiasmo, técnica y fair play sobre el campo de juego.

Integración transfronteriza y trabajo en equipo

Organizado por la Municipalidad de Porvenir a través de su Oficina de Deportes, el encuentro tuvo como propósito central estrechar los lazos de integración deportiva y cultural entre la Provincia de Tierra del Fuego y la vecina ciudad trasandina de Río Grande.

Más allá de la faceta competitiva, la iniciativa permitió generar un valioso espacio de convivencia para los niños y sus familias, promoviendo valores fundamentales como el trabajo en equipo, el respeto mutuo y la vida sana en la Patagonia austral.