Futbolista magallánico Joaquín Vidal firma su primer contrato profesional con Santiago Wanderers a los 16 años

A los 16 años, el futbolista magallánico Joaquín Vidal Sánchez firmó su primer contrato profesional con Santiago Wanderers y fue promovido oficialmente al primer equipo de la institución porteña. El logro corona un proceso de formación iniciado en las canchas de Punta Arenas, donde defendió los colores del Club Deportivo Prat.

El salto hacia el fútbol formativo de élite ocurrió a los 13 años, tras participar en una prueba masiva realizada por el club de Valparaíso en la capital regional. Luego de viajar por una semana a la zona central, el cuerpo técnico decidió integrarlo de inmediato a los entrenamientos de la categoría Sub-18.

El traslado implicó un cambio familiar completo: su madre, Soraya Sánchez, dejó su residencia y 14 años de trayectoria laboral en Punta Arenas para acompañarlo. En la Región de Valparaíso, el joven debió compatibilizar sus estudios —tras egresar de la Escuela La Milagrosa e ingresar al colegio Cambridge de Viña del Mar, enfocado en deportistas de alto rendimiento— con extensos desplazamientos diarios en locomoción colectiva hacia el complejo deportivo de Mantagua y estrictas rutinas de descanso antes de cada partido.

Recuperación y proyección en La Roja

Durante el año pasado, la carrera del delantero sufrió una pausa obligada tras sufrir una fractura de cadera que lo mantuvo tres meses en reposo absoluto y sin caminar. Luego de completar su rehabilitación con el acompañamiento permanente de su madre, retomó su nivel competitivo en las series juveniles de Wanderers.

Su desempeño le valió convocatorias habituales a la Selección Chilena Sub-16, combinado con el que ya disputó encuentros amistosos como titular frente a Canadá y proyecta próximas giras internacionales en Estados Unidos.

Con la firma de su vínculo profesional, Joaquín Vidal inicia su etapa en el plantel de honor caturro consolidándose como una de las principales proyecciones del balompié austral en el fútbol chileno.