Proyecto de nuevo Polideportivo en Punta Arenas obtiene respaldo ministerial y avanza hacia su etapa de diseño

El proyecto para construir un nuevo Polideportivo en Punta Arenas recibió un respaldo institucional tras la visita de la subsecretaria de Deportes, María Paz Ríos, a la capital magallánica. La autoridad confirmó que la iniciativa obtuvo la Recomendación Satisfactoria (RS) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, certificación técnica necesaria para avanzar hacia la fase de diseño de un recinto proyectado para cinco mil espectadores y habilitado también para actividades culturales.

Durante el encuentro, el alcalde Claudio Radonich y el seremi de Deportes, Jacques Roux, abordaron junto a la subsecretaria la necesidad de dotar a la ciudad de un gimnasio cerrado de gran escala. El jefe comunal solicitó al gobernador regional, Jorge Flies, priorizar el financiamiento de la etapa de diseño.

“Es una responsabilidad con las próximas generaciones para que podamos recibir eventos deportivos de primer nivel, en lugar de tener que verlos por televisión o escucharlos por radio”, expresó Radonich.

Proyección internacional y trabajo técnico

Desde el nivel central, María Paz Ríos sostuvo que el avance técnico de la iniciativa permitirá saldar una deuda de infraestructura deportiva en Magallanes. Por su parte, el seremi Jacques Roux destacó la labor conjunta entre la SECPLAN municipal y el Instituto Nacional de Deportes (IND) para sacar adelante el proyecto.

Según explicó la autoridad regional, el recinto operará como centro de entrenamiento con salas especializadas y contará con estándares para albergar competencias sudamericanas y mundiales.

Con la aprobación técnica vigente, la Municipalidad de Punta Arenas buscará gestionar los fondos para la ingeniería de detalle, integrando la futura obra a la red de recintos deportivos de la comuna.