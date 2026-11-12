Gerente general de Caja Los Héroes advierte sobre desafíos del envejecimiento y la brecha previsional en Magallanes

Durante una visita a la Región de Magallanes para supervisar la operación local y la atención de cerca de 6.000 afiliados, el gerente general de Caja Los Héroes, Jorge Oliva Mol, abordó los desafíos estructurales que enfrenta el sistema de seguridad social en el país. El ejecutivo advirtió que el envejecimiento poblacional obliga a actualizar el rol de las corporaciones privadas de protección social, especialmente en zonas extremas donde la cobertura estatal enfrenta mayores barreras de despliegue.

Según explicó Oliva, el aumento en la expectativa de vida dejó atrás el esquema tradicional basado en educarse, trabajar y jubilar tempranamente, dado que hoy la población supera con frecuencia los 80 años. Ante este escenario, la entidad ha reorientado parte de sus programas hacia la reconversión laboral mediante capacitaciones digitales y manejo de inteligencia artificial.

“Hoy las personas a los 60 o 65 años quieren y necesitan seguir activas, por lo que el desafío no es solo la recreación, sino entregarles competencias concretas para el mundo del trabajo”, sostuvo el directivo.

Acompañamiento presencial y convenios locales

En materia de atención a usuarios, la institución busca diferenciarse de la automatización exclusiva que predomina en el sector financiero, priorizando la asistencia presencial para trámites clave como la obtención de la ClaveÚnica y el uso de plataformas bancarias y estatales. Paralelamente, las sucursales físicas operan como espacios comunitarios con talleres de educación financiera para reducir el aislamiento de los adultos mayores más allá de las fechas de pago de pensiones.

Respecto al ámbito productivo regional, el ejecutivo señaló que los convenios comerciales nacionales pierden efectividad en territorios aislados si no integran a proveedores locales. También llamó a las pequeñas y medianas empresas —segmento donde persiste una alta proporción de trabajadores sin cobertura formal de bienestar— a afiliarse a las cajas de compensación para delegar la gestión de beneficios en salud, educación y contingencias económicas.

Brecha de información previsional

El representante de Los Héroes alertó además sobre la asimetría de información que enfrentan los trabajadores próximos a jubilar o quienes buscan postular a ayudas habitacionales como el subsidio DS19. La falta de orientación técnica oportuna provoca que miles de personas adopten decisiones de retiro sin conocer todas las modalidades de pensión disponibles, brecha que la entidad proyecta enfrentar reforzando sus planes de alfabetización previsional y social en los próximos meses.