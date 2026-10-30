Goleadas y celebraciones marcaron nueva fecha del Campeonato de Clausura del Futbolito Senior en Punta Arenas

Con una alta cuota de goles y un intenso protagonismo de las ofensivas se desarrolló una nueva jornada correspondiente al Campeonato de Clausura del Futbolito Senior 2026. El evento deportivo, coordinado por la Agrupación de Futbolito Senior Punta Arenas, reunió a los elencos regionales en las tradicionales canchas situadas en la intersección de Avenida Bulnes y calle Enrique Abello.

La programación sabatina dejó marcadas victorias y enfrentamientos ajustados en las series de honor, destacando goleadas contundentes como las propinadas por Magallanes y Sokol en las series mayores.

Resultados de la jornada del sábado 24 de octubre

Cancha 1

Categoría Top 60:

Jorge Toro 1 – Navegantes 1

Audax 0 – Magallanes 5

Categoría Top 55:

Magallanes 3 – Dragones 0

Cosmos 2 – Servisalud 0

Sokol 5 – Jorge Toro 0

Categoría Top 43 A:

Cosal 2 – Jorge Toro 1

Arco Iris 2 – Colo Colo 0

Cancha 2

Categoría Top 60:

Scout 1 – Cosal 4

Barrabases 1 – Prat 3

Sokol 2 – Rómulo Correa 0

Categoría Top 55:

Cosal 1 – Audax 3

Rómulo Correa 0 – Barrabases 2

Prat 2 – Colo Colo 1

Categoría Top 43 A:

Barrabases 1 – Sokol 4

Carlos Dittborn 1 – (Partido en desarrollo o pendiente de cierre en planilla)

La actividad en los reductos deportivos de la capital regional continúa durante las próximas fechas para definir las posiciones de avanzada en cada una de las divisiones del torneo de clausura.