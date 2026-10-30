ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Punta Arenas: condenan a sujeto por abuso sexual contra su madre y microtráfico de drogas Punta Arenas: Prisión preventiva para pareja de colombianos tras asalto e incautación de éxtasis y marihuana Justicia absuelve a hombre acusado de abuso sexual reiterado en Punta Arenas Fiscalía de Magallanes nombra fiscales permanentes en Tierra del Fuego y Cabo de Hornos
> Deportes

Goleadas y celebraciones marcaron nueva fecha del Campeonato de Clausura del Futbolito Senior en Punta Arenas

El certamen organizado por la Agrupación de Futbolito Senior se disputó en las tradicionales canchas de Avenida Bulnes y Enrique Abello. Revisa los resultados y marcadores de las categorías Top 60, Top 55 y Top 43 A.

Periodista Web
Periodista Web

Con una alta cuota de goles y un intenso protagonismo de las ofensivas se desarrolló una nueva jornada correspondiente al Campeonato de Clausura del Futbolito Senior 2026. El evento deportivo, coordinado por la Agrupación de Futbolito Senior Punta Arenas, reunió a los elencos regionales en las tradicionales canchas situadas en la intersección de Avenida Bulnes y calle Enrique Abello.

La programación sabatina dejó marcadas victorias y enfrentamientos ajustados en las series de honor, destacando goleadas contundentes como las propinadas por Magallanes y Sokol en las series mayores.

Resultados de la jornada del sábado 24 de octubre

Cancha 1

Categoría Top 60:

  • Jorge Toro 1 – Navegantes 1

  • Audax 0 – Magallanes 5

Categoría Top 55:

  • Magallanes 3 – Dragones 0

  • Cosmos 2 – Servisalud 0

  • Sokol 5 – Jorge Toro 0

Categoría Top 43 A:

  • Cosal 2 – Jorge Toro 1

  • Arco Iris 2 – Colo Colo 0

Cancha 2

Categoría Top 60:

  • Scout 1 – Cosal 4

  • Barrabases 1 – Prat 3

  • Sokol 2 – Rómulo Correa 0

Categoría Top 55:

  • Cosal 1 – Audax 3

  • Rómulo Correa 0 – Barrabases 2

  • Prat 2 – Colo Colo 1

Categoría Top 43 A:

  • Barrabases 1 – Sokol 4

  • Carlos Dittborn 1 – (Partido en desarrollo o pendiente de cierre en planilla)

La actividad en los reductos deportivos de la capital regional continúa durante las próximas fechas para definir las posiciones de avanzada en cada una de las divisiones del torneo de clausura.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS