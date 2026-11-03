Goleadas y definiciones al límite marcaron la jornada dominical del Campeonato de Clausura del Futbolito Senior 2026 en Punta Arenas

Una intensa fecha cargada de celebraciones y emociones sobre el césped sintético dejó el pasado fin de semana una nueva fecha del Campeonato de Clausura del Futbolito Senior 2026. El tradicional certamen, organizado por la Agrupación de Futbolito Senior Punta Arenas, concentró una alta afluencia de espectadores en el complejo deportivo ubicado en la intersección de Avenida Bulnes y Enrique Abello.

La programación correspondiente al domingo 1 de noviembre brindó atractivos duelos en la serie de honor Senior A. Entre los resultados más destacados, Buses Fernández ratificó su contundencia ofensiva al imponerse por 4 a 1 sobre Rómulo Correa, mientras que Colo Colo debió extremar recursos para superar en un ajustado trámite a Espartanos por 3 a 2.

En la misma categoría, Las Águilas vencieron con claridad a Scout por 3 a 0, Escuela Industrial doblegó 3 a 1 a Jorge Toro, Monarcas superó 3 a 2 a Dragones, Arco Iris derrotó por la cuenta mínima a Búfalos Mojados por 3 a 2, Bufas se impuso 2 a 1 frente a Naval y San Martín rescató una valiosa victoria por 1 a 0 ante Los Pinchas.

Goleadas en las series formativas por edad

En las categorías máster, los compromisos registraron marcadores de alta producción ofensiva. En la serie Top 50, Carlos Dittborn se quedó con un vibrante choque de ida y vuelta al batir por 4 a 3 a Batallón. En Top 60, Barrabases mostró solidez al golear 3 a 0 a Rómulo Correa, en tanto que Jorge Toro superó por la mínima a Prat por 1 a 0.

Por su parte, en la serie Top 43 B, Monarcas doblegó con autoridad a Navegantes por 5 a 2 en la Cancha 1, mientras que en la Cancha 2 Sporting Cristal se quedó con los tres puntos tras derrotar por 1 a 0 al elenco de Prensa Austral.

Asimismo, en el bloque de Top 55, la escuadra de Barrabases protagonizó la mayor goleada de la jornada al vapulear por 8 a 0 a Audax, ratificando su poderío en la división.

Resultados oficiales de la fecha (Domingo 1 de noviembre)

Cancha 1:

Categoría Top 43 B: Monarcas 5 – 2 Navegantes

Categoría Top 60: Rómulo Correa 0 – 3 Barrabases; Prat 0 – 1 Jorge Toro

Categoría Top 50: Batallón 3 – 4 Carlos Dittborn

Categoría Senior A: Naval 1 – 2 Bufas; Las Águilas 3 – 0 Scout; Monarcas 3 – 2 Dragones; Arco Iris 3 – 2 Búfalos Mojados; Rómulo Correa 1 – 4 Buses Fernández; San Martín 1 – 0 Los Pinchas; Colo Colo 3 – 2 Espartanos; Escuela Industrial 3 – 1 Jorge Toro

Cancha 2: