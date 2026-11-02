Gustavo Aguilar se corona campeón de la edición 42 de las Tres Horas de Puerto Natales

Con un manejo sólido y ratificando su condición de figura del automovilismo regional en la última década, el piloto Gustavo Aguilar se quedó con el primer lugar de la clasificación general en la edición 42 de las Tres Horas de Puerto Natales, tradicional competencia motor organizada por el Club de Volantes Teodoro Martinic que congregó a un masivo marco de espectadores en la capital de Última Esperanza.

La jornada tuerca estuvo marcada en su inicio por la alta concurrencia de fanáticos apostados en las inmediaciones de la pista. Dicha situación generó un retraso en la largada oficial, luego de que los comisarios de la prueba resolvieran suspender la partida hasta desalojar a las personas ubicadas en sectores no permitidos, garantizando los estándares de seguridad vial requeridos antes de dar la bandera verde.

Una vez iniciada la competencia, Gustavo Aguilar no solo dominó la tabla absoluta, sino que además se impuso en la categoría hasta los 2.000 c.c. de libre preparación (tope 190 HP). En esta serie, el podio fue completado por Felipe Balcázar en la segunda posición y Geovanni Emmott en la tercera casilla.

Resultados por categorías

El desglose técnico en las distintas series en competencia ratificó intensas disputas sobre el trazado natalino:

T.C. 2.000: El triunfo quedó en manos de Patricio Andrade , seguido por Lukas Boccazzi en el segundo lugar y Walter Emmott en la tercera posición.

Monomarca Hyundai Accent: La primera ubicación correspondió a Osvaldo Irañeta , escoltado por Marcelo Cadagan y Luis Márquez .

Categoría N2: El piloto Christian Canales obtuvo el primer lugar, secundado por Víctor Arismendi y con Iván Alvarado completando el podio.

Serie 1.600 c.c.: El ganador fue Manuel Maldonado , dejando a Patricio Ojeda en la segunda plaza y a Carlos Cárdenas en el tercer puesto.

Categoría 2.000 c.c. Carburada: La victoria fue para Carlos Andrade , seguido de Franco Igarzabal en el segundo puesto y Hernán Zanetti en el tercero.

Clase 9: El primer lugar del podio fue adjudicado por el piloto Daniel Arhex.

La prueba de resistencia automovilística cerró así su versión 2026 en Última Esperanza, ratificando la vigencia de los referentes del deporte tuerca y el interés de la afición magallánica por los circuitos de velocidad en la región.