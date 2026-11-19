Este jueves a las 23:30 horas vence el plazo de inscripción para participar en la primera fecha del Campeonato Regional de Karting Clausura “Copa Mobil – Comercial Harambour”, torneo que premiará al piloto más rápido de la región bajo el formato de competencia de vuelta más rápida.

La jornada tuerca, organizada por Pasión Deportiva, se disputará este sábado 21 a partir de las 13:00 horas en la pista de Rally Kart en Punta Arenas, reuniendo a pilotos damas y varones de distintas edades y categorías.

El evento cuenta con el auspicio de Pingüino Multimedia, Consultora Fecci y Patagonia RV Stop, además del patrocinio de Espacio Urbano Pionero, Rally Kart y CG8 Producciones.

Categorías en competencia

La organización dispuso diez series divididas por edad, experiencia y peso:

Categoría Mini: 10 a 11 años.

Infantiles A: 12 a 13 años.

Infantiles B: 14 a 15 años.

Junior: 16 a 17 años.

Damas: 17 años en adelante.

Categoría “Debutantes”: Mayores de 18 años que compiten por primera vez.

Expertos: 18 años en adelante.

Master A: 70 a 80 kilogramos.

Master B: 81 a 90 kilogramos.

Master C: 91 kilogramos y más.

Quienes deseen obtener mayor información o concretar su inscripción antes del cierre de esta noche pueden comunicarse al teléfono +56 9 4278 9282.