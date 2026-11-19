La Comisión Europea propondrá al bloque comunitario conceder un nuevo préstamo de 45.000 millones de euros a Ucrania con el objetivo de cubrir parte de su déficit presupuestario proyectado para 2027, según anunció este miércoles su presidenta, Ursula von der Leyen.

Ante la prensa, la titular del Ejecutivo comunitario sostuvo que el respaldo financiero busca fortalecer la postura diplomática de Kiev: “Creemos que esta es la mejor manera de dar a Ucrania una posición de fuerza en la mesa de negociación”. Von der Leyen precisó además que el gobierno ucraniano solo tendrá que reembolsar estos recursos “una vez que Rusia haya pagado por las destrucciones que ha causado en Ucrania”.

El Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, expresó su expectativa por una “rápida adopción” de la iniciativa y señaló en la red social X que su administración cuenta “con el apoyo de todos los Estados miembro de la UE”.

Alcance financiero y destino de los recursos

El nuevo crédito apunta a financiar un déficit que las autoridades ucranianas estiman en 70.000 millones de euros, previéndose que otros países aliados aporten los 25.000 millones restantes. De acuerdo con el desglose entregado, cerca de 20.000 millones de euros irán a cubrir las necesidades presupuestarias del Estado ucraniano y 25.000 millones se destinarán a sostener su esfuerzo bélico, a casi cinco años del inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

Estos fondos se sumarán además a los 45.000 millones de euros ya contemplados para 2027 dentro de un paquete crediticio de 90.000 millones de euros aprobado por los países de la Unión Europea a fines de 2025.

Consultas de Estados Unidos sobre el Donbás y la OTAN

En paralelo al respaldo financiero europeo, Volodimir Zelenski reveló a finales de la semana pasada que Estados Unidos consultó en Kiev si Ucrania estaría dispuesta a retirarse de la zona de Donetsk que Moscú aún no controla, a cambio de concretar su ingreso a la OTAN.

“Los estadounidenses preguntaron: ‘Si Ucrania ingresa en la OTAN, ¿se retirará del Donbás?’. Fue la primera vez”, declaró el mandatario ucraniano a periodistas, según consignó la agencia AFP.

La región del Donbás está integrada por Donetsk y Lugansk. Mientras Lugansk permanece casi en su totalidad bajo control ruso, las fuerzas ucranianas aún mantienen posiciones en ciudades clave de Donetsk, como Kramatorsk y Sloviansk.

Zelenski aclaró que todavía no existe una propuesta formal sobre la mesa y advirtió que, si Estados Unidos y otros socios de la OTAN plantearan un acuerdo en esa línea, sometería el asunto a un debate público, recalcando que no adoptaría una decisión de esa magnitud “solo” y “por supuesto, sin reconocer la ocupación rusa de esos territorios”.