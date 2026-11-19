La exdiputada derechista Mayteé Iraheta inscribió este miércoles su candidatura presidencial para competir en las elecciones de febrero de 2027 en El Salvador, comicios en los que el Presidente Nayib Bukele buscará un tercer mandato consecutivo.

La dirigente de 38 años será la abanderada del exgobernante partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y competirá acompañada por Verónica Henríquez como candidata a la vicepresidencia, conformando la primera dupla de mujeres en disputar el poder ejecutivo en el país centroamericano.

Al oficializar su postulación, Iraheta —quien ejerció como diputada durante el primer mandato de Bukele, cuando su colectividad encabezó parte de la oposición legislativa— se presentó como una alternativa para quienes “no se sienten representados” por el actual gobierno y deseen “mostrar a través del voto ese descontento”.

Su candidatura se suma a la del médico izquierdista Rafael Aguirre, representante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en una contienda marcada por el amplio favoritismo de Nayib Bukele. Respaldado por una aprobación cercana al 80% debido a su ofensiva contra las pandillas, el mandatario aspira a gobernar por seis años más al amparo de una cuestionada reforma constitucional que instauró la reelección indefinida.