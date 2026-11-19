Los presidentes de China, Xi Jinping; de Rusia, Vladimir Putin; y de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizaron este jueves 19 de noviembre una histórica reunión trilateral en Shenzhen, al margen de la cumbre del foro APEC, cita que concluyó con la publicación de una declaración conjunta de cuatro puntos.

El encuentro se extendió por cerca de una hora y veinte minutos en un salón del hotel Kylin Villa, inmediatamente después de la reunión bilateral sostenida entre Xi y Trump. Los tres mandatarios conversaron alrededor de una mesa circular, mientras sus respectivas delegaciones permanecieron en la sala a cierta distancia.

Tras la cita, tanto el jefe de Estado ruso como el estadounidense agradecieron a Beijing por albergar la cumbre. Posteriormente, los medios estatales chinos difundieron el documento oficial en el que las tres potencias expresan su compromiso de preservar la estabilidad estratégica y la seguridad internacional.

Los cuatro ejes de la declaración conjunta