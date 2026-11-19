Los presidentes de China, Xi Jinping; de Rusia, Vladimir Putin; y de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizaron este jueves 19 de noviembre una histórica reunión trilateral en Shenzhen, al margen de la cumbre del foro APEC, cita que concluyó con la publicación de una declaración conjunta de cuatro puntos.
El encuentro se extendió por cerca de una hora y veinte minutos en un salón del hotel Kylin Villa, inmediatamente después de la reunión bilateral sostenida entre Xi y Trump. Los tres mandatarios conversaron alrededor de una mesa circular, mientras sus respectivas delegaciones permanecieron en la sala a cierta distancia.
Tras la cita, tanto el jefe de Estado ruso como el estadounidense agradecieron a Beijing por albergar la cumbre. Posteriormente, los medios estatales chinos difundieron el documento oficial en el que las tres potencias expresan su compromiso de preservar la estabilidad estratégica y la seguridad internacional.
Los cuatro ejes de la declaración conjunta
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Reforma a las Naciones Unidas: En su calidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, China, Rusia y Estados Unidos acordaron impulsar una reforma a la ONU con el propósito de que el organismo responda con mayor eficacia a los desafíos globales y cumpla su misión de resguardar la paz y seguridad internacionales.
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Aumento en la producción de petróleo: Los tres países anunciaron planes para incrementar la producción y el suministro de productos derivados del petróleo refinado “en beneficio de todas las naciones”, reafirmando la necesidad de mantener flujos energéticos estables. El documento, sin embargo, no precisa si esta medida derivará en entendimientos específicos respecto del conflicto en Irán y el tránsito por el estrecho de Ormuz.
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Cuestionamiento a la Corte Penal Internacional (CPI): Los mandatarios subrayaron la primacía del consentimiento estatal y el respeto a las inmunidades de los funcionarios públicos, advirtiendo que la CPI y tribunales similares “no deben abusar de su jurisdicción”. Ninguna de las tres potencias es Estado parte de la corte ni reconoce su competencia sobre sus ciudadanos.
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Prevención de la proliferación nuclear: Los líderes reafirmaron que “una guerra nuclear no puede ganarse y que jamás debe librarse”, comprometiéndose a iniciar un diálogo sobre reducción de riesgos y no proliferación. El anuncio adquiere relevancia tras la expiración del tratado Nuevo START entre Washington y Moscú, que dejó sin marco regulatorio vigente a los dos mayores arsenales atómicos del mundo.