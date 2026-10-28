Judocas de Magallanes logran destacada cosecha de medallas en el Campeonato Nacional de Vicuña

Una sobresaliente actuación cumplieron las delegaciones federadas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en el Campeonato Nacional de Judo, certamen deportivo federado desarrollado entre el 23 y el 25 de octubre de 2026 en la ciudad de Vicuña, Región de Coquimbo.

La representación austral estuvo compuesta por tres instituciones: el Club de Judo Pudeto y el Club de Judo Yama Harashi, ambos de Punta Arenas, junto al Club de Judo Shin Gi Tai de Puerto Natales. La cita congregó a judocas desde las categorías Sub-11 hasta Sub-21, además de cuadros de novicios, entregando roce técnico y unidades valiosas para el ranking chileno de cara a la gran final nacional de la disciplina.

Balance técnico y medallero por clubes

En el balance por equipos, el Club Shin Gi Tai de Puerto Natales, guiado por el técnico Nelson Meza, consiguió dos medallas de oro de la mano de Mariana Meza (1° lugar en Sub-11, -36 kg) y Julián Hernández (1° lugar en Sub-13, -60 kg), además de un bronce obtenido por Arturo Mellado (3° lugar en Sub-13, -45 kg). La escuadra natalina sumó además el 5° lugar de Victoria Soto (Sub-13, -44 kg), el 7° de Amaro Paredes (Sub-13, -50 kg) y el rodaje formativo de Renato Meza, Pedro Romero y Joaquín Villalobos.

Por su parte, el Club Pudeto de Punta Arenas, bajo la conducción técnica de Claudio Orellana, alcanzó el oro con Julián Villarroel (1° lugar en Sub-11, -45 kg), la plata con Trinidad Huenchupán (2° lugar en Sub-13, -57 kg) y dos medallas de bronce a través de Felipe Palma (Sub-11, -28 kg) y Agustín Reyes (Novicio Juvenil, -81 kg), registrando también el 5° puesto de Didier Villarroel y la participación de Constanza González y Esteban Escárate.

En tanto, el Club Yama Harashi de Punta Arenas, dirigido por la técnica Sandra Moreno, sumó una presea dorada gracias a John Madrid (1° lugar en Sub-21, -60 kg) y dos bronces con Maximiliano Ruiz (3° lugar en Sub-18, -66 kg) y Joaquín Dobson (3° lugar en Sub-15, -55 kg). El elenco computó sendos quintos lugares con Florencia Cabello (Sub-18, -57 kg) y Balthazar Cabello (Sub-15, -55 kg), junto al despliegue competitivo de Daniel Cortés y Dilan Acevedo.

La delegada regional de la disciplina, Sandra San Martín Moreno, valoró el cometido de los tatamis australes: “Me siento muy orgullosa de la representación que han realizado nuestros tres clubes, demostrando que el judo de Magallanes continúa creciendo y formando deportistas con proyección competitiva a nivel nacional”, destacando el respaldo de los cuerpos técnicos y familias.