Judocas magallánicos brillan con seis medallas de oro en el Campeonato Zonal Sur de Puerto Montt

Una actuación consagratoria tuvieron los deportistas de la Región de Magallanes durante su participación en el Campeonato Zonal Sur de Judo, evento disputado en el gimnasio municipal de la ciudad de Puerto Montt y que reunió a los mejores exponentes del circuito nacional en busca de pasajes para la Gran Final Nacional.

La delegación magallánica estuvo conformada por competidores del Club de Judo Pudeto y del Club de Judo Yama Harashi, quienes demostraron un altísimo nivel técnico logrando subirse al podio en múltiples categorías, destacando la obtención de seis preseas doradas, dos de plata y tres de bronce en las series menores y adultas.







Cosecha de medallas y proyección nacional

Entre los campeones de la jornada destacaron Maximiliano Ruiz (-66 kg Sub 18), Álvaro Arancibia (-66 kg Sub 21), Adriano Vera (-100 kg Absoluta), Esteban Escárate (-40 kg Sub 11), Constanza González (+70 kg Sub 15) y Brayan Barrientos (-73 kg Sub 18). La nómina de premiados la completaron John Madrid y Dylan Acevedo con medallas de plata, junto a Alejandro Sánchez, Álvaro Arancibia y Brayan Barrientos con metales de bronce en sus respectivas categorías secundarias.

La delegada regional de Judo, Sandra San Martín, valoró el esfuerzo colectivo de las familias y técnicos tras los triunfos alcanzados en la Región de Los Lagos: “Estos resultados reflejan el trabajo sostenido que se viene desarrollando en Magallanes y el crecimiento de nuestros deportistas desde las series infantiles hasta la categoría adulta. Continuamos presentes en el circuito nacional llevando la disciplina de nuestra región a cada competencia”, concluyó.