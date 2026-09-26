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La Roja Sub-20 se queda sin medalla en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras caer ante Perú

El combinado dirigido por Sebastián Miranda cayó 2-1 frente a la escuadra incaica en la definición por el bronce, cerrando una actuación decepcionante con tres derrotas en cinco partidos disputados en Argentina.

Periodista Web
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Una profunda decepción marcó el cierre de la participación de la Selección Chilena Sub-20 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con un rendimiento que fue de más a menos a lo largo del torneo en territorio argentino, la escuadra nacional quedó fuera del podio y sin medalla tras caer por 2-1 ante Perú en el duelo por la presea de bronce.

Luego de haber sido eliminados en semifinales por Paraguay, los dirigidos por Sebastián Miranda volvieron a verse las caras frente al cuadro incaico, rival con el que ya habían caído en la fase de grupos. Sin capacidad de reacción ni claridad futbolística, el equipo chileno se vio superado tras las anotaciones de Mart Cari a los 23′ y un desafortunado autogol de Matías Orellana a los 63′. El descuento marcado por el temuquense Cristián Rocha a los 87′ solo sirvió para acortar cifras en el marcador final.

Un balance de más a menos

El paso de La Roja Sub-20 por la cita suramericana arrancó con ilusión tras golear por 4-1 a Panamá en el debut. Sin embargo, la posterior caída 0-2 ante Perú encendió las alarmas. Aunque una victoria 3-2 sobre Colombia permitió avanzar a la fase final, el equipo no volvió a sumar triunfos, encadenando derrotas consecutivas ante Paraguay en semifinales y nuevamente frente a los peruanos en el choque por el tercer lugar.

En el balance global de la competición, la Selección Chilena registró dos victorias y tres derrotas en cinco encuentros, con un saldo de ocho goles a favor y ocho en contra. Los máximos anotadores del cuadro nacional en el certamen fueron Cristián Rocha y Joaquín Muñoz, con dos conquistas cada uno.

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