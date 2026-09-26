Irán propone a EE. UU. plan de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz y exige levantar sanciones

En el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, anunció la presentación formal de un plan de siete días dirigido a Estados Unidos para lograr la reapertura del estrecho de Ormuz y reanudar el libre tránsito marítimo en una de las rutas petroleras más estratégicas del planeta.

De acuerdo con lo expuesto por el jefe de la diplomacia iraní, la propuesta fue transmitida a la administración estadounidense a través de la intermediación de Qatar. “Si se cumplen las condiciones necesarias, el estrecho puede abrirse nuevamente en siete días. La decisión ahora corresponde a Estados Unidos; Irán no admite la coerción, las amenazas ni renunciará a sus derechos soberanos por presiones”, aseveró Araqchi.

Condiciones económicas y de seguridad

La propuesta diplomática exige un cese generalizado de las hostilidades en Medio Oriente durante el periodo de siete días —abarcando el territorio de Líbano—, junto a la liberación de al menos $12.000 millones de dólares en activos iraníes congelados. Asimismo, el documento condiciona la reapertura del estrecho al levantamiento de las sanciones al petróleo iraní y al fin del bloqueo naval impuesto por la flota estadounidense.

El conflicto en la zona se profundizó luego de que el protocolo de acuerdo firmado en junio por los presidentes Donald Trump y Masud Pezeshkian fuera objeto de interpretaciones dispares sobre el control del paso marítimo, reanudando los ataques contra embarcaciones que navegan sin autorización iraní y los bombardeos esporádicos de EE. UU. a las costas del Golfo Pérsico.