La Roja supera a México en Los Ángeles y alista duelos ante Colombia para cerrar la fecha FIFA 2026

La Selección Chilena de Fútbol cerró con un respiro su gira por Norteamérica tras imponerse por 2-0 ante México en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. El triunfo llega en un momento oportuno para amortiguar las duras derrotas sufridas previamente ante Canadá y Estados Unidos, entregando un envión de confianza al plantel.

Con este resultado, el equipo dirigido de manera interina por Nicolás Córdova se enfoca en los dos últimos compromisos internacionales del año programados para la fecha FIFA de noviembre. La Roja enfrentará un desafío de ida y vuelta ante la Selección de Colombia: el primer cruce se disputará el viernes 13 de noviembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, mientras que la revancha se jugará el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional. Este último partido marcará el retorno del seleccionado al recinto de Ñuñoa (donde no juega desde septiembre de 2025) y significaría la despedida definitiva de Córdova en la banca nacional.

El análisis de Marcelo Vega y la consolidación de Maximiliano Gutiérrez

Tras el encuentro, el exseleccionado nacional y comentarista de Radio La Metro, Marcelo “Toby” Vega, analizó la victoria nacional llamando a la mesura, aunque resaltó el recambio de futbolistas: “Veníamos muy mal, esto no significa que ahora le vamos a ganar a todos, pero demuestra que hay buenos jugadores”, señaló.

En su análisis, Vega dedicó palabras de elogio para la figura del encuentro, Maximiliano Gutiérrez, exjugador de Huachipato y actual militante del Dinamo de Moscú: “Gutiérrez es muy bueno, tiene unas condiciones de diferente. Tiene velocidad, se saca jugadores de encima y le pega muy bien al balón”, afirmó el mundialista de Francia 98. En sus primeros 10 partidos con la camiseta absoluta de Chile, Gutiérrez ya registra 4 goles y 1 asistencia, proyectándose como el socio ideal en ataque para Darío Osorio.