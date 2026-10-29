Liga de Pádel de Magallanes define a los campeones del Torneo Rústico Restobar y cierra clasificados al Máster

La Liga del Pádel de Magallanes concluyó su calendario regular con la premiación del Torneo Rústico Restobar, certamen correspondiente a la cuarta y última fecha de la temporada que definió a los campeones en ocho divisiones y selló las clasificaciones para el Torneo Máster fijado para noviembre.

En la categoría principal, 1ra libre, la dupla integrada por Agustín Ruiz y Tomás Lozano se quedó con el título tras vencer en la final a John Cartes y Martín Álvarez. Por su parte, en 2da libre, Alejandro Bradasic y Miguel Cárdenas obtuvieron el primer puesto frente a Jorge Vargas y Víctor Pozo.

El cuadro de honor en las series masculinas y mixtas se completó con las siguientes definiciones:

3ra libre: campeones Juan Pablo González y Agustín Vera; finalistas Jorge Vargas y Julio Ramos.

4ta libre: campeones Diego Sahr y Felipe Ananías; finalistas Luis Hernández y Diego Roa.

5ta libre: campeones Hugo Giunio y Claudio Reggiani; finalistas Luis Sáez y Mauricio Davet.

6ta libre: campeones Jean Paul Blanc y Mauricio Pérez; finalistas Alejandro Flores y Fernando Maraví.

En las divisiones femeninas, Claudia Arzola y Josefa Vargas se coronaron en 5ta damas tras superar a Evelyn Davet y Karla Vallejos, mientras que en 6ta damas, la pareja conformada por Alma Téllez y Pamela Harris logró el campeonato ante Gabriela Vásquez y Diana Mayorga.

Balance organizativo y miras al Máster

La organización valoró la convocatoria y el marco de público registrado durante la semana de partidos. Óscar Cabezón, integrante del equipo organizador, destacó el despliegue técnico del certamen: “Fueron ocho días en los que disfrutamos de pádel de muy buen nivel y recibimos una importante cantidad de público que llegó a alentar a sus jugadores favoritos o, sencillamente, a disfrutar del deporte. Felicitamos a nuestros campeones y campeonas, y a todos los jugadores que fueron parte de esta fecha”.

Asimismo, Andrés Ojeda, también organizador del evento, enfatizó la consolidación de la disciplina en la zona austral: “El pádel es mucho más que una competencia. También es compartir, disfrutar y seguir construyendo una comunidad dentro y fuera de la cancha. Agradecemos especialmente a los auspiciadores y al público que alentó desde las tribunas”.

Esta última fecha repartió el puntaje final del circuito regional, estableciendo las listas definitivas de jugadores por categoría que disputarán el Torneo Máster durante el transcurso de noviembre.