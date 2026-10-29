Camioneros inician paro indefinido en San Antonio por alza de combustibles y nuevos pórticos TAG en la Ruta 78

Frente al incremento sostenido en el precio de los combustibles y el rechazo a la instalación de cuatro nuevos pórticos de peaje electrónico (TAG) contemplados en la ampliación de la Ruta 78, transportistas de carga iniciaron una paralización en San Antonio, marcando la primera movilización del sector que enfrenta la administración del presidente José Antonio Kast.

La protesta comenzó a las 23:00 horas del miércoles con la participación inicial de más de 40 transportistas independientes, manteniendo actualmente a cerca de 200 camiones detenidos en la comuna portuaria de la Región de Valparaíso. Los manifestantes advirtieron que la medida tiene carácter indefinido.

El presidente de la Asociación Gremial de Porteadores de San Antonio (Agreporsai), Manuel Araya, confirmó la magnitud de la acción: “Lo lamentamos por los camioneros que vienen viajando. Mantenemos el bloqueo. Es un bloqueo total. No entra ni sale ningún camión de los depósitos. Es una movilización indefinida”. El dirigente detalló que el corte de accesos afecta a los terminales STI y DP World, así como a diversos recintos extraportuarios.

Exigen presencia de autoridades y descartan mesas de diálogo

La dirigencia gremial condicionó el levantamiento del paro a la llegada de autoridades del Ejecutivo, descartando instancias preliminares de conversación sin facultades de resolución.

“Hoy día ya no queremos mesas de trabajo, no queremos más mesas de trabajo. Queremos que alguien del gobierno, el subsecretario de Economía, KarlFranz Köhler, se acerque para acá y haya una transferencia de tarifa en San Antonio”, enfatizó Araya, argumentando que el encarecimiento de los peajes y las bencinas golpea directamente la viabilidad económica del gremio, donde el 90% corresponde a pequeños empresarios.

Respecto a las faenas logísticas, los transportistas señalaron que aguardarán instancias de diálogo con los gerentes de los generadores de carga y no descartaron que durante la jornada se sumen otras entidades gremiales del rubro, como Fede Quinta, lo que podría intensificar el impacto de las interrupciones viales en la zona central.

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