Liga de Tenis de Mesa 2026 disputa su octava fecha en Porvenir e ingresa en la recta final del campeonato

La Liga de Tenis de Mesa 2026 disputó durante el pasado fin de semana su octava fecha puntuable en la Sala de Uso Múltiple de Porvenir, certamen organizado por la Oficina Municipal de Deportes y Recreación de la comuna que ya ingresa en su etapa decisiva.

La jornada reunió a jugadores locales distribuidos en cuatro categorías competitivas, quienes sumaron puntos clave para la clasificación general cuando restan únicamente dos jornadas para conocer a los campeones de la temporada 2026.

Podios oficiales de la octava fecha

Tras los encuentros disputados en cada cuadro, los primeros lugares quedaron conformados de la siguiente manera:

Categoría Todo Competidor: 1° lugar: Cristián Díaz 2° lugar: Juan Caro 3° lugar: Omar Aguilar 4° lugar: Carlos Sánchez

Categoría Damas: 1° lugar: Valeska Briceño 2° lugar: Katherine Arancibia 3° lugar: Fanny Palma 4° lugar: Georgina Guaitupán

Categoría Senior: 1° lugar: Mario Villarroel 2° lugar: Carlos Barrientos 3° lugar: Juan Carlos Palma

Categoría Infantil: 1° lugar: Agustín Benavides 2° lugar: Octavio Casanova 3° lugar: Jerónimo Plaza 4° lugar: Vicente Benavides

Desde la organización destacaron la continuidad competitiva del torneo y la convocatoria alcanzada en cada estación, reafirmando el respaldo municipal para el desarrollo de esta disciplina en la capital de la provincia de Tierra del Fuego.