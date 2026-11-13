Duros cruces en la Cámara de Diputados obligan a suspender dos veces el debate por Presupuesto de Salud 2027

Una jornada marcada por fuertes enfrentamientos verbales se registró este jueves en la Cámara de Diputados durante la discusión de la partida de Salud del Presupuesto 2027, lo que obligó a suspender momentáneamente la sesión en dos oportunidades y convocar a una reunión de comités parlamentarios.

El primer conflicto se originó tras la intervención del diputado Cristián Araya (Republicanos), quien defendió la gestión de la ministra de Salud, May Chomali, y cuestionó las críticas opositoras respecto de los recursos asignados a la cartera. “Las intervenciones de la oposición se podrían resumir en dos conceptos, tardío e insuficiente. Es lo que hemos escuchado durante todo el día”, afirmó, antes de resaltar los incrementos para Fonasa, el Instituto de Salud Pública (ISP) y Cenabast.

El legislador respaldó además el plan de alerta oncológica y acusó a sectores de la oposición de instrumentalizar políticamente la situación de los pacientes con cáncer. “Ayer la diputada Rodríguez denunciaba con meridiana claridad el negocio de los derechos humanos. Hoy quiero denunciar el negocio político de otro dolor, el de los enfermos, en particular de los que sufren cáncer”, sostuvo.

Araya endureció sus términos al señalar que “quienes convierten este sufrimiento en un arma política son verdaderos especuladores del dolor, mercaderes de la angustia y carroñeros de la desgracia”, cerrando su alocución con la frase: “A diferencia de las declaraciones vacías de muchos, el trabajo de la ministra salva vidas y a ustedes, a llorar a la FIFA”.

Censura de la mesa y nuevos enfrentamientos

Las expresiones de Araya fueron censuradas por la mesa de la corporación y motivaron el reproche de la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), por el incumplimiento del acuerdo firmado el día anterior por los comités para mantener el respeto en el hemiciclo. “Qué patético. No, no hay palabras, el diputado fue censurado, qué lamentable que las declaraciones que hace la Cámara, que está firmada por todos los comités, no sean respetadas, es una vergüenza”, declaró.

Más tarde, el debate volvió a interrumpirse durante el discurso del diputado Jorge Brito (FA), quien criticó los recortes que, según indicó, afectaron a hospitales de la Región de Valparaíso y la falta de recursos para salud mental. La discusión escaló cuando el parlamentario aludió a diputados que justificarían violaciones a los derechos humanos y a otros que habrían recibido pagos vinculados a intervenciones en acusaciones constitucionales.

Sus declaraciones provocaron gritos desde las bancadas oficialistas. En medio de la alteración en la sala, el diputado Daniel Manouchehri (PS) intervino gritando: “Presidenta, calme a esas bestias”. Ante el desorden en el hemiciclo, la diputada Ossandón resolvió suspender nuevamente la sesión.