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Liga Escolar de Atletismo 2026 cierra su última fecha en Punta Arenas con más de 400 deportistas de 42 colegios

La competencia se disputó en la pista del Estadio Fiscal para estudiantes entre 7 y 19 años. La ceremonia de premiación del ranking anual se realizará el próximo miércoles 18 de noviembre en el Barrio 18 de Septiembre.

Periodista Web
Periodista Web

La cuarta y última fecha puntuable de la Liga Escolar de Atletismo 2026 reunió a 424 deportistas en representación de 42 establecimientos educacionales en la pista del Estadio Fiscal de Punta Arenas.

La jornada sabatina del 7 de noviembre estuvo dirigida a estudiantes de entre 7 y 19 años y fue organizada por la Asociación Deportiva Regional de Atletismo de Magallanes junto a la Fundación para el Desarrollo del Deporte y la Recreación de Punta Arenas, con el patrocinio del Instituto Nacional de Deportes (IND).

El programa contempló pruebas de pista, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas desde la serie Pre-penecas hasta la categoría Superior, sumando puntos decisivos para el ranking definitivo de la temporada.

Principales ganadores de la última fecha

  • Categoría Superior:

    • 100 metros planos Damas: Alma Pereyra (Tres Lagos – El Calafate) con 13.31.

    • 400 metros planos Damas: Sofía Kusch (Miguel de Cervantes) con 1:08.96.

    • Lanzamiento de la bala Damas: Ariana Carvajal (Británico) con 9,10 m.

    • 100 metros planos Varones: Lucas Bahamonde (E.A.) con 12.89.

    • 400 metros planos Varones: Lucas Bahamonde (E.A.) con 59.12.

    • 1.500 metros planos Varones: Lucas Bahamonde (E.A.) con 4:44.38.

  • Categoría Menores:

    • 800 metros planos Damas: Emilia Contreras (Miguel de Cervantes) con 2:59.48.

    • Lanzamiento de la bala Damas: Bárbara Jara (Santa Cruz) con 8,36 m.

    • 100 metros planos Varones: Joaquín Zapata (Santa Cruz) con 14.61.

    • 800 metros planos Varones: Rafael Vásquez (L.A.B.) con 2:31.50.

    • Salto largo Varones: Samuel Millalón (Adventista) con 4,60 m.

  • Categoría Infantil:

    • 80 metros planos Damas: Hellen Ruiz (María Auxiliadora) con 11.89.

    • 1.200 metros planos Damas: Antonella Miranda (María Auxiliadora) con 4:49.98.

    • Salto largo Damas: Julieta Vásquez (Británico) con 3,82 m.

    • Lanzamiento de la bala Damas: Ignacia Rivero (Mazzarello) con 8,06 m.

    • 80 metros planos Varones: Maximiliano Hurtado (San José) con 11.28.

    • 1.200 metros planos Varones: Alonso Rodríguez (Británico) con 3:52.06.

    • Salto largo Varones: Maximiliano Hurtado (San José) con 4,55 m.

  • Categoría Preparatoria (Triatlón: Salto largo + 60 m + 300 m):

    • Damas: Fernanda Cancino (Alemán) con 6 puntos.

    • Varones: Ivo Cvitanic (Británico) con 6 puntos.

  • Categoría Penecas:

    • 50 metros planos Damas: Catalina Maldonado (Alemán) con 8.31.

    • Salto largo Damas: Isidora Godoy (Británico) con 3,48 m.

    • Lanzamiento de la pelotita Damas: Isidora Godoy (Británico) con 19,56 m.

    • 50 metros planos Varones: Maximiliano Medina (Miguel de Cervantes) con 9.20.

Ceremonia oficial de premiación

La premiación oficial de la temporada 2026 se realizará el miércoles 18 de noviembre a las 19:30 horas, en el auditorio de la Biblioteca N° 114 (calle Cancha Rayada N° 0346, Barrio 18 de Septiembre). En la ocasión se distinguirá a los tres primeros lugares del ranking acumulado anual en cada prueba disputada.

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