Liga Escolar de Atletismo 2026 cierra su última fecha en Punta Arenas con más de 400 deportistas de 42 colegios

La cuarta y última fecha puntuable de la Liga Escolar de Atletismo 2026 reunió a 424 deportistas en representación de 42 establecimientos educacionales en la pista del Estadio Fiscal de Punta Arenas.

La jornada sabatina del 7 de noviembre estuvo dirigida a estudiantes de entre 7 y 19 años y fue organizada por la Asociación Deportiva Regional de Atletismo de Magallanes junto a la Fundación para el Desarrollo del Deporte y la Recreación de Punta Arenas, con el patrocinio del Instituto Nacional de Deportes (IND).

El programa contempló pruebas de pista, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas desde la serie Pre-penecas hasta la categoría Superior, sumando puntos decisivos para el ranking definitivo de la temporada.

Principales ganadores de la última fecha

Categoría Superior: 100 metros planos Damas: Alma Pereyra (Tres Lagos – El Calafate) con 13.31 . 400 metros planos Damas: Sofía Kusch (Miguel de Cervantes) con 1:08.96 . Lanzamiento de la bala Damas: Ariana Carvajal (Británico) con 9,10 m . 100 metros planos Varones: Lucas Bahamonde (E.A.) con 12.89 . 400 metros planos Varones: Lucas Bahamonde (E.A.) con 59.12 . 1.500 metros planos Varones: Lucas Bahamonde (E.A.) con 4:44.38 .

Categoría Menores: 800 metros planos Damas: Emilia Contreras (Miguel de Cervantes) con 2:59.48 . Lanzamiento de la bala Damas: Bárbara Jara (Santa Cruz) con 8,36 m . 100 metros planos Varones: Joaquín Zapata (Santa Cruz) con 14.61 . 800 metros planos Varones: Rafael Vásquez (L.A.B.) con 2:31.50 . Salto largo Varones: Samuel Millalón (Adventista) con 4,60 m .

Categoría Infantil: 80 metros planos Damas: Hellen Ruiz (María Auxiliadora) con 11.89 . 1.200 metros planos Damas: Antonella Miranda (María Auxiliadora) con 4:49.98 . Salto largo Damas: Julieta Vásquez (Británico) con 3,82 m . Lanzamiento de la bala Damas: Ignacia Rivero (Mazzarello) con 8,06 m . 80 metros planos Varones: Maximiliano Hurtado (San José) con 11.28 . 1.200 metros planos Varones: Alonso Rodríguez (Británico) con 3:52.06 . Salto largo Varones: Maximiliano Hurtado (San José) con 4,55 m .

Categoría Preparatoria (Triatlón: Salto largo + 60 m + 300 m): Damas: Fernanda Cancino (Alemán) con 6 puntos . Varones: Ivo Cvitanic (Británico) con 6 puntos .

Categoría Penecas: 50 metros planos Damas: Catalina Maldonado (Alemán) con 8.31 . Salto largo Damas: Isidora Godoy (Británico) con 3,48 m . Lanzamiento de la pelotita Damas: Isidora Godoy (Británico) con 19,56 m . 50 metros planos Varones: Maximiliano Medina (Miguel de Cervantes) con 9.20 .



Ceremonia oficial de premiación

La premiación oficial de la temporada 2026 se realizará el miércoles 18 de noviembre a las 19:30 horas, en el auditorio de la Biblioteca N° 114 (calle Cancha Rayada N° 0346, Barrio 18 de Septiembre). En la ocasión se distinguirá a los tres primeros lugares del ranking acumulado anual en cada prueba disputada.