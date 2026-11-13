Liga Escolar de Atletismo 2026 cierra su última fecha en Punta Arenas con más de 400 deportistas de 42 colegios

La cuarta y última fecha puntuable de la Liga Escolar de Atletismo 2026 reunió a 424 deportistas en representación de 42 establecimientos educacionales en la pista del Estadio Fiscal de Punta Arenas.
La jornada sabatina del 7 de noviembre estuvo dirigida a estudiantes de entre 7 y 19 años y fue organizada por la Asociación Deportiva Regional de Atletismo de Magallanes junto a la Fundación para el Desarrollo del Deporte y la Recreación de Punta Arenas, con el patrocinio del Instituto Nacional de Deportes (IND).
El programa contempló pruebas de pista, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas desde la serie Pre-penecas hasta la categoría Superior, sumando puntos decisivos para el ranking definitivo de la temporada.
Principales ganadores de la última fecha
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Categoría Superior:
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100 metros planos Damas: Alma Pereyra (Tres Lagos – El Calafate) con 13.31.
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400 metros planos Damas: Sofía Kusch (Miguel de Cervantes) con 1:08.96.
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Lanzamiento de la bala Damas: Ariana Carvajal (Británico) con 9,10 m.
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100 metros planos Varones: Lucas Bahamonde (E.A.) con 12.89.
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400 metros planos Varones: Lucas Bahamonde (E.A.) con 59.12.
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1.500 metros planos Varones: Lucas Bahamonde (E.A.) con 4:44.38.
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Categoría Menores:
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800 metros planos Damas: Emilia Contreras (Miguel de Cervantes) con 2:59.48.
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Lanzamiento de la bala Damas: Bárbara Jara (Santa Cruz) con 8,36 m.
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100 metros planos Varones: Joaquín Zapata (Santa Cruz) con 14.61.
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800 metros planos Varones: Rafael Vásquez (L.A.B.) con 2:31.50.
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Salto largo Varones: Samuel Millalón (Adventista) con 4,60 m.
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Categoría Infantil:
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80 metros planos Damas: Hellen Ruiz (María Auxiliadora) con 11.89.
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1.200 metros planos Damas: Antonella Miranda (María Auxiliadora) con 4:49.98.
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Salto largo Damas: Julieta Vásquez (Británico) con 3,82 m.
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Lanzamiento de la bala Damas: Ignacia Rivero (Mazzarello) con 8,06 m.
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80 metros planos Varones: Maximiliano Hurtado (San José) con 11.28.
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1.200 metros planos Varones: Alonso Rodríguez (Británico) con 3:52.06.
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Salto largo Varones: Maximiliano Hurtado (San José) con 4,55 m.
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Categoría Preparatoria (Triatlón: Salto largo + 60 m + 300 m):
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Damas: Fernanda Cancino (Alemán) con 6 puntos.
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Varones: Ivo Cvitanic (Británico) con 6 puntos.
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Categoría Penecas:
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50 metros planos Damas: Catalina Maldonado (Alemán) con 8.31.
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Salto largo Damas: Isidora Godoy (Británico) con 3,48 m.
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Lanzamiento de la pelotita Damas: Isidora Godoy (Británico) con 19,56 m.
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50 metros planos Varones: Maximiliano Medina (Miguel de Cervantes) con 9.20.
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Ceremonia oficial de premiación
La premiación oficial de la temporada 2026 se realizará el miércoles 18 de noviembre a las 19:30 horas, en el auditorio de la Biblioteca N° 114 (calle Cancha Rayada N° 0346, Barrio 18 de Septiembre). En la ocasión se distinguirá a los tres primeros lugares del ranking acumulado anual en cada prueba disputada.