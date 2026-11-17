El Club Deportivo Logística Yese se consagró campeón del Torneo de Básquetbol Femenino Serie Todo Competidor 2026, organizado por el Canal Deportivo Laboral (Canadela), tras imponerse en una definición en tiempo suplementario ante Mambas en el Gimnasio Español de Punta Arenas.

En el tercer y decisivo compromiso de los play-offs, el elenco campeón ganó por un estrecho marcador de 68 a 66 luego de disputar un alargue de cinco minutos, tras haber igualado a 61 puntos al término de los cuatro cuartos reglamentarios.

Una serie final estrecha de principio a fin

Con este triunfo, Logística Yese cerró la llave definitiva por 2-1 frente a su escolta de la temporada laboral puntarenense:

Primer partido: Logística Yese tomó ventaja inicial al imponerse por 60 a 44 .

Segundo partido: Mambas igualó la serie tras ganar por 51 a 50 .

Tercer partido: Logística Yese aseguró el título al vencer en tiempo extra por 68 a 66.

Cuadro de honor y premiación individual

Concluido el encuentro, la directiva de la rama de básquetbol de Canadela Punta Arenas realizó la ceremonia oficial de premiación de la temporada 2026, distinguiendo a los cuatro mejores equipos y a las jugadoras más destacadas del certamen.

Posiciones finales – Serie Femenina Todo Competidor:

Campeón: C.D. Logística Yese. Subcampeón: C.D. Mambas. Tercer lugar: C.D. Equipo Sur. Cuarto lugar: C.D. Patagonas.

Distinciones individuales: