Con la participación de 60 tenistas y seis jornadas de competencia, concluyó en Punta Arenas la segunda edición del Torneo Interclubes de Tenis, certamen por equipos disputado entre el 9 y el 14 de noviembre que coronó como campeón al Magallanes Lawn Tennis Club (MLTC).

Tras una semana de partidos, el representativo del MLTC se impuso en la sumatoria general frente a la Escuela Deportiva Municipal de Tenis, adjudicándose el trofeo de esta segunda versión.

La competencia enfrentó a ambas escuadras institucionales en las categorías Cuarta, Tercera, Máster y Damas. Los encuentros se jugaron de manera simultánea en dos recintos de la capital regional: las canchas techadas del MLTC, ubicadas en calle Mardones 505, y la Cancha de Tenis Municipal al aire libre, situada en José de Moraleda esquina Julián Real, en Población El Ovejero, con entrada liberada para el público.

Fomento y vinculación deportiva en la comuna

El campeonato fue organizado de manera conjunta por la Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Fundación de Deportes, y el Magallanes Lawn Tennis Club, brindando a los jugadores locales una instancia de roce competitivo formal y convivencia entre deportistas de distintos niveles.

Desde la organización señalaron que este torneo forma parte de una planificación anual destinada a masificar la práctica del tenis en la comuna, complementando las clínicas deportivas, cursos formativos y campeonatos mensuales que se desarrollan en la cancha municipal para proyectar tanto a los alumnos de la escuela formativa como a los tenistas aficionados de Magallanes.