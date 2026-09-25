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Magallanes destaca en los Juegos Deportivos Escolares con oro en atletismo y triunfos en futsal y vóleibol

La atleta natalina Kamila Yaguaramay brilló al adjudicarse la medalla de oro en lanzamiento de la bala y bronce en salto largo. En deportes colectivos, el Liceo San José sumó importantes victorias en el certamen nacional.

Periodista Web
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Una destacada participación se encuentra desplegando la delegación de la Región de Magallanes en la fase nacional de los Juegos Deportivos Escolares 2026, logrando subirse al podio en las disciplinas individuales de atletismo y sumando valiosos puntos en la fase de grupos de los deportes colectivos.

La gran figura de la jornada fue la deportista natalina Kamila Yaguaramay, quien se vistió de gloria al conquistar la medalla de oro en el lanzamiento de la bala, hito al que sumó una medalla de bronce con el tercer lugar en la prueba de salto largo. Asimismo, la atleta Isabella Montero aportó a la cosecha regional al obtener el tercer lugar y medalla de bronce en los 80 metros vallas.

Desempeño en las disciplinas colectivas

En el futsal varones, el cuadro del Liceo San José de Punta Arenas mantiene un sólido rendimiento tras cosechar dos victorias consecutivas: se impuso por un estrecho 3-2 ante la Región de Atacama y abatió categóricamente por 13-1 al elenco de Aysén. En la categoría damas, las representantes del Liceo Monseñor Fagnano de Puerto Natales lograron un triunfazo por 3-2 frente a la Región Metropolitana, habiendo tropezado previamente 0-4 ante Bio Bío.

Por su parte, en el vóleibol varones, el representativo magallánico del Colegio Alemán arrancó con un triunfo por 2 sets a 0 frente a Aysén, cayendo posteriormente en un apretado encuentro por 2-1 ante la Región de Coquimbo, manteniéndose con opciones de avanzar en la fase grupal.

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