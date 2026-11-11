Dólar sube $17 en el mercado cambiario chileno y cierra en $985 tras IPC de Estados Unidos

Una jornada de fuerte avance registró el dólar este martes en el mercado cambiario local, cerrando las operaciones en $985, tras haber iniciado la sesión en torno a los $968.

El incremento diario de $17 estuvo marcado principalmente por el fortalecimiento global de la divisa estadounidense, luego de publicarse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos correspondiente a octubre, indicador que creció un 0,4% mensual frente al 0,3% esperado por el mercado.

Este dato de inflación reavivó las proyecciones de que la Reserva Federal (Fed) concrete nuevos ajustes al alza en su tasa de interés. De acuerdo con el análisis de Rocío Olalla, gestora de cuentas de Ebury, las probabilidades de un incremento de 25 puntos base alcanzaron el 90%, mientras que la posibilidad de una segunda subida en enero trepó al 60%.

En esa línea, el analista de XTB, Juan Ortiz, advirtió que las cifras refuerzan la presión sobre el peso chileno: “El mercado ya descuenta ampliamente un alza de 25 puntos básicos en diciembre, mientras que una subida de 50 puntos básicos comienza a ganar relevancia como escenario de riesgo. Este panorama ha fortalecido al dólar a nivel internacional”.

Impacto del escenario interno y materias primas

El desempeño del tipo de cambio coincidió además con una toma de ganancias en el cobre y un retroceso del petróleo hacia los US$90 por barril, impulsado por una menor percepción de riesgo bélico en Medio Oriente.

En el plano nacional, los inversionistas reaccionaron a los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de noviembre, elaborada por el Banco Central. El informe reveló que los analistas consultados recortaron a un 0% su proyección de crecimiento económico para Chile en 2026, corrigiendo a la baja el 0,3% estimado en la medición previa.

El sondeo también estimó que la Tasa de Política Monetaria (TPM) permanecerá en 4,5% y que el Imacec de octubre marcaría una nula variación (0%), dando cuenta de un freno en la inversión y de una persistente debilidad en el consumo de los hogares que terminó de afianzar la escalada del billete verde al cierre de la sesión.