Más de 80 pilotos llenaron de adrenalina el Autódromo de Cabo Negro en el Cuarto de Milla 2026

Un agradable marco climático y un público multitudinario apostado en el tradicional cerro acompañaron el desarrollo de la cuarta fecha del Campeonato de Cuarto de Milla 2026, disputada en la pista del emblemático Autódromo de Cabo Negro en Punta Arenas.

El certamen automovilístico, organizado por la agrupación 402 Drag Puq con la colaboración del Club de Volantes de Magallanes, convocó a más de 80 pilotos en cancha. La jornada destacó por la alta competitividad, el vértigo y las estrechas definiciones en la recta principal del circuito austral, donde los exponentes locales pusieron a prueba la velocidad y potencia de sus máquinas.

Categorías en pista

La competencia tuerca se estructuró en siete series segmentadas por tiempos de aceleración, abarcando desde vehículos de calle hasta preparados de alta potencia:

Clase 1: De 18.000 a 18.999 segundos.

Clase 2: De 17.000 a 17.999 segundos.

Clase 3: De 16.000 a 16.999 segundos.

Clase 4: De 15.000 a 15.999 segundos.

Clase 5: De 14.000 a 14.999 segundos.

Clase 6: De 13.000 a 13.999 segundos.

Clase Libre: De 12.999 segundos sin tope mínimo.

Las finales mantuvieron el entusiasmo del público hasta el término de la programación en el histórico recinto tuerca de la Región de Magallanes.