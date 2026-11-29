Más de cien personas formaron parte de la Corrida Familiar por la Paz realizada en la comuna de Porvenir, instancia convocada por la comunidad local en sintonía con el llamado previo del obispo de Magallanes, monseñor Óscar Blanco, en Punta Arenas. La jornada deportiva y comunitaria se desarrolló en el marco de los 80 años de la fundación de la Diócesis de Magallanes y en las cercanías del aniversario del Tratado de Paz entre Chile y Argentina.

Desde la parroquia San Francisco de Sales de Tierra del Fuego, el consejo pastoral propuso replicar la iniciativa en la capital fueguina, propuesta que contó con el respaldo del obispo y derivó en una actividad centrada en la convivencia familiar, la espiritualidad y el llamado a construir “una paz desarmada y desarmante”.

Durante el balance de la jornada, el párroco de Porvenir, Bernardo Basulto, destacó la participación de más de un centenar de fieles y vecinos en el recorrido, así como el sentido de ofrecer esta corrida “por la paz del corazón de tantos que quizás están inquietos con situaciones difíciles viviendo”, subrayando que, al ponerse en manos del Señor, “él siempre nos da la fortaleza y la sabiduría para seguir caminando”. Asimismo, relevó la coincidencia con un nuevo aniversario del Tratado de Paz entre los países hermanos de Chile y Argentina.

Apoyo institucional y comunitario

La organización agradeció el respaldo de diversas instituciones y colaboradores que hicieron posible el desarrollo de la actividad en la capital fueguina:

– Destacamento Caupolicán: apoyo con personal de seguridad.

– Carabineros de Chile: resguardo durante el trayecto.

– ICT: facilitación de una ambulancia.

– Ilustre Municipalidad de Porvenir: disposición del espacio para la meta.

– Agentes pastorales, Aguas Baquedano y voluntarios: entrega de poleras, hidratación con bidones de agua y labores de preparación, junto a la difusión de los medios de comunicación.