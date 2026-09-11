Nuevo equipo CAPA Ski Masters del Club Andino de Punta Arenas destaca con cuatro podios en competencias nacionales

Un inicio triunfal en el circuito nacional de esquí alpino registró el recién conformado equipo CAPA Ski Masters del Club Andino de Punta Arenas, luego de que su delegación cosechara cuatro podios durante las competencias disputadas en los centros invernales de Valle Nevado y La Parva, en la Región Metropolitana.

La comitiva magallánica participó en la Copa MOSSO (Valle Nevado) y en la Copa Scotia-BMW (La Parva), certámenes que reúnen a los mejores deportistas adultos del país divididos por rangos de edad. Pese a presentarse con una delegación de solo dos corredores, el cuadro austral logró un rendimiento perfecto con un 100% de efectividad en el medallero.

Resultados individuales y proyección deportiva

En la categoría de 40 a 45 años, Juan Santiago Guzmán se adjudicó el primer lugar en la Copa MOSSO y posteriormente se quedó con el segundo puesto en la Copa Scotia-BMW. En tanto, en la categoría de 35 a 40 años, Antonio Novakovic consiguió el segundo lugar en Valle Nevado para luego coronarse campeón con el primer puesto en La Parva.

La creación de CAPA Ski Masters durante la temporada invernal 2026 forma parte de un proyecto estratégico del Club Andino para consolidar una rama competitiva de adultos en Magallanes, demostrando que el esquí alpino de alto rendimiento puede extenderse más allá de las etapas infantiles y juveniles en la Patagonia.