El nuevo presidente de Azul Azul, Eduardo Álamos, anunció que su primera propuesta al directorio de la concesionaria será rebajar el precio de las entradas y abonos de Universidad de Chile para la temporada 2027, con el propósito de asegurar una alta asistencia de público en el año en que la institución cumple 100 años.

La declaración fue realizada en su segundo día en el cargo durante una entrevista con Radio ADN, donde abordó las críticas de los seguidores azules por el elevado costo de los boletos.

“Eso es lo que pretendemos volver a hacer, acercar a la gente al estadio nuevamente y aquí aprovecho de decirlo claramente, o sea, a mí me gusta jugar a estadio lleno y mi primera medida o mi primera propuesta al directorio va a ser que para el 2027 el precio de la entrada y los abonos baje en ese sentido para poder tener un estadio lleno como corresponde”, sostuvo Álamos.

El timonel explicó que la iniciativa busca tanto aumentar la convocatoria semanal como sostener los ingresos mediante el volumen de asistencia. “Uno dice no, ¿pero y qué pasa con la recaudación? Acá hay un punto porque teniendo el estadio lleno, hay una mayor recaudación a pesar de que las entradas estén más bajas”, señaló.

Álamos añadió que la presencia masiva de hinchas también incide en el rendimiento deportivo del equipo: “Y también hay que entender, que Gonzalo (Jara) lo sabe muy bien, cuando se juega a estadio lleno hay una presión sobre el rival que es muy positiva para el club y para los intereses del club entonces, en ese sentido yo soy de tener siempre el estadio lleno y esa va a ser una parte importante de mi gestión”.